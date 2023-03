Osemletna deklica, ko jo je policija prejšnji petek našla v nekem beograjskem stanovanju, je bila komaj še živa. V njem jo je imel več let zaprto njen 38-letni oče Uroš Pašaljić, z njo je ravnal kot s sužnjo, o primeru pišejo srbski mediji. Bila je dehidrirana, podhranjena, zapuščena. Po poročanju Blica zdravniki ob pogledu nanjo niso mogli zadržati solz. »Oče ji je tu in tam dal kak košček hrane. Ob prihodu v bolnišnico je bila videti, kot da že več mesecev ni jedla. Če bi bila zaprta le še nekaj dni dlje, ne vem, ali bi preživela,« pravi neimenovani vir. Hranijo jo skoraj po drobtinicah, saj njeno shirano telo ne bi preneslo večjih količin hrane. Policija je za deklico izvedela od 47-letne ženske, ki je vsa krvava pribežala na postajo. Brutalno jo je pretepel njen mož Uroš, jim je potožila, z glavo jo je butnil v nos in ji ga zlomil. Več mesecev jo je proti njeni volji zadrževal v stanovanju, kakor tudi svojo hčer, a njo verjetno že leta. Deklico je sicer imel iz ene od prejšnjih zvez, a je imel zanjo polno skrbništvo. Dekličina mama, odvisnica od drog, je namreč pod vplivom mamil ubila svojo mater in tako pristala na psihiatriji. Takrat naj bi se za njo izgubila vsaka sled, poročajo srbski mediji.

Je bila sploh kdaj zunaj?

Podrobnosti primera so grozljive. Deklica naj ne bi nikoli v življenju obiskala zdravnika. Ni hodila v šolo, nikoli tudi ni šla iz stanovanja, njeno človeka nevredno življenje opisujejo mediji. Policija, ki je v stanovanje vdrla, saj se na trkanje in zvonjenje ni nihče odzval, je deklico našla sključeno v kadi. V njej naj bi preživela skoraj vse svoje življenje, tudi spala je tam. Osemletnica ne zna govoriti pa tudi hoditi ne more, saj je prešibka. Nekateri sosedje sploh niso vedeli, da v stanovanju poleg Uroša živi tudi njegova hči, čeprav sta bila tam že od njenega rojstva. »Nikoli je nisem videla,« je za Kurirja pojasnila soseda, ki je deklico pred dnevi prvič srečala. Mislila je, da je stara kakih pet let, tako drobna je bila videti v rokah policistke. Drugi sosedje naj bi zaradi občasnih krikov v stanovanju klicali policijo, a policistom nikoli ni uspelo vstopiti, zato so pač odšli. In se nikoli vrnili. Uroš naj bi v preteklosti že bil obsojen zaradi nasilja v družini pa tudi zaradi drog. Ali je bila družina pod lupo centra za socialno delo, ni znano, a deklica bi pri osmih letih morala obiskovati šolo. Zakaj ni nihče preveril, kaj se dogaja, če je manjkala? Odgovore na to bo morebiti dala preiskava. Stanovanje je te dni zapečateno. Iz njega se vije oduren smrad.

Rad bi bil vplivnež

Ko ga je partnerica šla prijavit na policijo, je Uroš pobegnil. Na vhodnih vratih domačega stanovanja je zlomil kljuko, da deklica ne bi mogla priti iz stanovanja. Najverjetneje tudi sicer ne bi zmogla takega napora. Policija ga je iskala več dni, v javnosti je objavila njegovo fotografijo in ljudi prosila za pomoč. V torek so ga našli pri nekem prijatelju in ga aretirali zaradi suma družinskega nasilja, protipravnega odvzema prostosti in zlorabe mladoletnice. Zaradi nevarnosti vplivanja na priče je sodnik zanj odredil pripor. In še za konec: medtem ko je svojo deklico puščal v kadi v zaklenjeni kopalnici, se je Uroš na spletnih družbenih omrežjih »igral« vplivneža. Objavljal je posnetke z dolgih voženj po Beogradu, druženj s prijatelji, enkrat pa je objavil še posnetek iz kadi, v kateri je sicer živela njegova hči.