Preprodaja drog: “Podizvajalci” Mafije so se pokesali

Sedeminpetdeset obtoženih obravnava 636 strani dolga obtožnica, ki se nanaša na trgovanje z drogo in hudodelsko združbo, ki naj bi jo vodila dvojčka Dalibor in Velibor Lipovac. Na predobravnavnih narokih je krivdo priznalo 17 obtoženih, petnajstim so ta teden izrekli kazni.