Enega so mnogi, čeravno je konkurenca zares izjemno huda in se s tem marsikdo ne strinja, proglasili za najboljšega »driblerja« vseh časov. Pa še zdaleč ni bil le to, bil je odličen napadalec, ki je z domala vsemi klubi, za katere je igral (Santos, Real Madrid, Milan, Guangzhou Evergrande, Istanbul Bašakšehir), prav tako pa tudi z reprezentanco, osvajal številne lovorike. Še precej bolj to velja za drugega, ki je s skupno kar 43 osvojenimi klubskimi in reprezentančnimi lovorikami po tej plati celo najuspešnejši nogometaš vseh časov, eno več ima zaenkrat, ne pa več dolgo, tudi od Argentinca Lionela Messija. Oba sta Brazilca, prvi je Robson de Souza – krajše Robinho, drugi Daniel Alves da Silva – krajše Dani Alves.

Obeh seveda ne omenjamo kar tako. Oba sta se namreč v zadnjem času v medijskih zapisih spet znašla iz povsem drugačnih, nenogometnih, napačnih razlogov, ki z njunima nogometnima karierama nimajo povezave. Oba sta obtožena posilstva. Natančneje: prvi je že tudi obsojen na zaporno kazen devetih let, a v Italiji, in je trenutno v Braziliji na (omejeni) prostosti, drugi pa je v Španiji v priporu že več kot dva meseca.

Ne sme iz države

Za osvežitev spomina: incident, v katerega je bil vpleten Robinho, se je zgodil pred dobrimi desetimi leti v nekem milanskem nočnem klubu, ko je bil Brazilec član Milana, žrtev pa je bila takrat 22-letna Albanka. Robinho je bil eden od šestih storilcev kriminalnega dejanja skupinskega posilstva, pri čemer je bil na enako zaporno kazen obsojen še eden izmed sostorilcev, Ricardo Falco, medtem ko je bila preostala četverica oproščena. Oba obsojenca sta morala žrtvi izplačati tudi po 60.000 evrov odškodnine, ko je pred časom italijansko vrhovno sodišče dokončno potrdilo kazen, pa je italijansko tožilstvo tudi izdalo mednarodni nalog za prijetje. Pri čemer je nastala težava s tem, da Brazilija svojih državljanov ne izroča, ko so ti obsojeni v drugih državah, zaradi česar so iz Italije zahtevali, da kazen Robinho odsluži v domovini.

In to bi se kaj lahko tudi zgodilo. Pred dnevi je namreč brazilski sodnik Francisco Falcao Robinhu prepovedal zapustiti državo, hkrati pa od njega zahteval, da odda svoj potni list. »Sodnik Falcao je pri odločitvi o prepovedi potovanja upošteval resnost kaznivega dejanja, mednarodne posledice primera in Robinhovo finančno stanje, ki bi lahko olajšalo njegov morebitni pobeg iz Brazilije,« so ob tem sporočili s sodišča, ki bo zdaj natančno analiziralo ves dokazni material iz Italije, za tem pa se bo omenjeni sodnik odločil, ali bo moral nekdanji nogometaš kazen dejansko odslužiti. Pri tem sodišče nima nobenih rokov, do kdaj mora odločitev sprejeti, a dokler je ne bo, Robinho torej na legalen način ne more iz države.

Tekme z zaporniki

Drugačen je medtem položaj Danija Alvesa, ki za razliko od Robinha že več kot dva meseca prebiva v katalonskem zaporu Brians 2, približno 40 kilometrov od Barcelone. Oblasti so ga prijele 19. januarja letos, potem ko naj bi na neki zabavi 30 decembra lani spolno napadel 23-letno žensko. Brazilec se je v svojih izjavah ob opisu dogodka večkrat zapletal, nazadnje pa zatrdil, da je do spolnega odnosa dejansko prišlo, a da se je zgodil z obojestranskim privoljenjem. Menda so sojetniki Alvesa dobro sprejeli, novice iz zapora pravijo, da ga opisujejo kot preprostega in skromnega, časnik Marca pa je poročal tudi, da je Alves že organiziral nekaj manjših nogometnih tekem med zaporniki. So pa pred dnevi v javnost prišle tudi informacije, da se Dani Alves še dan pred aretacijo niti slučajno ni zavedal, kaj ga čaka. Vedel je le, da se mora zglasiti na sodišču, ne pa tudi, česa je obtožen. Kar je bil sicer menda tudi načrt španske policije, saj so se bali, da se bo v nasprotnem primeru zatekel v Brazilijo, ki, kot je primer prav pri omenjenem Robinhu, nato svojega državljana Španiji ne bi izročila.

»Dani Alves je bil ves čas prepričan, da ga čaka pričanje pri neki nepomembni zadevi, še dan pred obiskom sodišča je s prijatelji v miru večerjal v svoji priljubljeni azijski restavraciji v središču Barcelone,« so pred dnevi razkrili v posebni oddaji na španskem programu Telecinco, medtem ko so pri Marci dodali, da ga je pred dnevi v zaporu še enkrat obiskala njegova žena Joana Sanz. Ta je kmalu za tem, ko se je njen mož znašel za zapahi, vložila zahtevo za ločitev, do zadnjega obiska pa ni prišlo zaradi tega, ker bi si premislila, temveč da bi uredila še zadnje podrobnosti ločitve. Alvesovi zastopniki medtem pripravljajo vse potrebno, da bi nogometaša oprali krivde, v vsakem primeru pa je njegova kariera bržkone končana; zadnjo tekmo je 39-letnik, ki je bil tudi član brazilske reprezentance na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, v dresu mehiškega kluba Pumas odigral 8. januarja, 12 dni kasneje, ko se je znašel v priporu, pa so pri omenjenem klubu pogodbo z njim nemudoma prekinili. x