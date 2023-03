V Združenih državah se je včeraj začel drugi vrh za demokracijo, projekt aktualnega predsednika Joeja Bidna, ki naj bi povezal države, ki stremijo k demokratični ureditvi. Prvi dan vrha, na katerega je tokrat povabljenih okoli 120 držav in vrsta nevladnih organizacij, je potekal virtualno, Biden pa je na začetku napovedal 690 milijonov dolarjev vreden paket pomoči za boj proti korupciji ter za podporo svobodnim in poštenim volitvam ter tehnologijam v službi demokracije. Ena od tem vrha je namreč tudi nevarnost zlorab novih tehnologij.

Tokratni vrh je sicer drugačen od prvega leta 2021. Sopredsedujočih držav je pet, vsaka na eni celini, poleg ZDA so to Nizozemska, Južna Koreja, Kostarika in Zambija. Vsaka od teh bo danes, drugi dan vrha, gostila po en dogodek na temo demokracije, potekali pa bodo deloma virtualno, deloma v živo.

V sklepni izjavi tudi Ukrajina

Ameriško zunanje ministrstvo je že objavilo sklepno izjavo, pod katero se je podpisalo 73 držav, tudi Slovenija, nekatere sicer z zadržki. V njej so med drugim obsodili ruski napad na Ukrajino in pozvali k umiku ruskih enot. Moskva je zato obtožila Washington, da vrh uporablja tudi za pritisk nanjo.

Virtualni govor je imela včeraj na vrhu tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da je treba pogledati še kam drugam, ne le v Ukrajino, da bi razumeli, kako zelo je ogrožena demokracija. »Tisti, ki bežijo z območij, opustošenih zaradi vojne in podnebnih sprememb, morajo najti nov dom, kjer bodo lahko dostojno živeli. Tiste, ki so žrtve našega krivičnega ravnanja, skrbi predvsem, kako priti do hrane, vode in strehe nad glavo. Zanje ni nujno na prvem mestu boj za demokracijo, ampak boj za preživetje. Če mi, naše demokracije, ne zadovoljimo njihovih potreb, bo to storil nekdo drug,« je dejala.

Kitajska zelo kritična

Kot ob prvem vrhu je tudi tokrat veliko pozornosti namenjene seznamu (ne)udeleženk. Povabljenih je osem držav več kot leta 2021, med njimi je tudi Bosna in Hercegovina. Gre za odločitev ameriške administracije. Med nepovabljenimi so Rusija, Turčija, Madžarska in Kitajska, ki je kritična do ZDA, rekoč da si jemljejo pravico do definicije demokracije, medtem ko imajo z njo same težavo. »Takšen vrh je absurden spektakel, ki se očitno ne zmeni za duha demokracije in razkriva poskus Washingtona, da zadrži svojo dominantno vlogo pod pretvezo širjenja demokracije,« je denimo zapisala kitajska tiskovna agencija Xinhua. Kitajska je sicer prejšnji teden gostila svoj drugi mednarodni forum za demokracijo z udeleženci iz več kot sto držav, ki so poudarjali, da ne obstaja en sam model demokracije. Kitajska je tudi vnovič nezadovoljna, ker so ZDA na vrh povabile Tajvan. Njegova predsednica Tsai Ing Wen se bo prav te dni ustavila v ZDA na poti v Srednjo Ameriko in tudi na poti nazaj, Kitajska pa obljublja povračilne ukrepe, sploh če se bo sestala s predsednikom predstavniškega doma Kevinom McCarthyjem, kot se napoveduje.

Naslednji, tretji vrh za demokracijo bo gostila Južna Koreja, ni pa še znano, kdaj bo potekal.