V lanski sezoni je Anamarija Lampič sezono svetovnega pokala končala na osmem mestu, v letošnji je bila z 32. mestom najboljša Eva Urevc. Prav tako je Slovenija po dolgih letih sezono končala brez stopničk na tekmah svetovnega pokala in tudi brez kolajne na svetovnem prvenstvu, vseeno pa je bil pri večini tekmovalk in tekmovalcev zaznati napredek, ki pa morda vseeno še ni bil takšen, kot bi si želeli. Toda smučarski tek je tek na dolge proge, česar se dobro zaveda tudi Fabjanova.

»Če bi sezono ocenjevala od ena do deset, bi ji dala oceno osem, kar pomeni, da je bila uspešna. Predvsem so nad pričakovanji tekme na razdalji, manjkala pa je pika na i, ki smo jo pričakovali v sprintih. Na SP pri Evi ni bilo tistega, kar smo si vsi želeli in pričakovali, je pa res, da so padci naredili svoje. Če jih ne bi bilo, bi se zadeva pri njej drugače odvila. Nekaj podobnega velja tudi za Miho Šimenca, ki je bil prav na SP v najboljši formi, a ga je padec ustavil, da bi v sprintu dosegel več. Brez teh nesrečnih padcev bi bilo vse skupaj še bolj pozitivno,« je na kratko oceno minule sezone podala nekdanja odlična sprinterka Vesna Fabjan, ki je med drugim omenila napredek v tekmah na razdaljo.

Več uvrstitev med prvih 30

»Zakaj je prišlo do napredka, bi lahko več povedali trenerji in tekmovalci. Je pa res, da je napredek dobrodošel, kajti zdaj ne čakamo le na sprinterske preizkušnje, kot smo, z izjemo Lampičeve, v preteklih sezonah. Mislim, da je to dobra odskočna deska za prihodnjo sezono, ker bo iz tega lažje narediti korak naprej tudi v sprintih, kjer bi spet lahko napadali več finalnih uvrstitev in morda tudi stopničke. Pohvalno je tudi, da preskoka ni naredil le eden od tekmovalcev oziroma tekmovalk, ampak sta pri dekletih napredovali tako Eva Urevc kot Anja Mandeljc, pri fantih je že Šimenc do točk prihajal tudi na razdalji, v Talinu pa je Vili Črv s 16. mestom prišel do rezultata kariere.«

V primerjavi z lansko sezono, ko je ob Lampičevi in Urevčevi do točk svetovnega pokala na eni tekmi prišel le še Črv, je bilo letos več uvrstitev med najboljših trideset. Urevčeva je bila lani trikrat med najboljših 30 in še dvakrat v ekipnem sprintu, letos desetkrat. Najvišje je bila sedma v Davosu v sprintu, sedma pa je bila tudi na 20 kilometrov v Oberstdorfu. Ob tem velja omeniti še končno 12. mesto na novoletni turneji, ki jo je prvič končala. Anja Mandeljc je bila med prvih trideset trikrat, na koncu je svetovni pokal končala na 62. mestu, v moški konkurenci je bil Šimenc petkrat med 30, najvišje v Lahtiju, enkrat je to uspelo tudi Črvu. Ker je to zimo točke za svetovni pokal osvojila petdeseterica, so do njih prišli še Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Miha Ličef in Anže Gros. Omeniti velja še osmo mesto Urevčeve in Mandeljčeve na ekipnem sprintu na SP, kjer sta bila Šimenc in Črv 14.

»Nimam nobenih informacij, da bi kdo želel končati kariero. Upam, da bo tako tudi ostalo in da bodo vsi nadaljevali. Seveda so finance vedno največja težava, zato jim skušamo omogočiti vsaj čim boljše pogoje, da imajo možnost večjega števila priprav, iščemo pa kakovost tudi v treningu. V mlajših kategorijah je bilo v zadnjih letih sicer veliko dnevnih treningov, a za preskok potrebujejo več skupnih priprav, da se ne izgublja časa na vsakodnevni vožnji. Vse to imamo v mislih, je pa res, da so v ospredju tisti, ki nastopajo v svetovnem pokalu in ki potrebujejo vrhunske pogoje. Seveda si enakih pogojev želimo za vse, je pa to omejeno s financami in tu bi si želeli še kakšno pomoč,« je obetavno novico, da po letošnji sezoni ne bo prišlo do osipa tekmovalcev in tekmovalk, kot je bilo to v prejšnjih sezonah, omenila Fabjanova.

Hattestad ostaja na mestu glavnega trenerja

V prihodnjih dneh lahko pričakujemo tudi analizo minule sezone, prav tako bo znano, kakšno bo strokovno vodstvo reprezentance. Glavni trener Ola Vigen Hattestad zagotovo ostaja, medtem ko je njegov pomočnik Nejc Brodar še nekoliko vprašljiv. »Ko smo se pred letošnjo sezono pogovarjali s trenerskim kadrom, smo se z vsemi pogovarjali za obdobje štirih let. Z Brodarjem se moramo še pogovoriti, ga pa še naprej vidimo v strokovnem vodstvu. Verjamem, da ne bo težav. Zdaj je čas, ko se delajo analize in načrti za naprej in računamo na vse, ki so bili letos zraven. Nikogar ne želimo izgubiti in tu je zadeva zelo preprosta,« pojasnjuje Fabjanova.

Nekaj podobnega velja tudi za servisno ekipo, v kateri so bili Radek Srtr, Matic Gracer, Jan Baranyk, Aleš Gros in Rok Grilc, ki je svoje delo opravila na najvišji možni ravni. »Na tekmah se je večkrat videlo, da smo imeli nadpovprečno dobre smuči, predvsem pa ni bilo tekme, ko bi zares lahko rekli, da so bile slabe. Servis je odigral pomembno vlogo. Je pa pri servisu tako, da nikoli ne veš, kdo bo ostal, kdo bo šel… Želimo si, da bi vsi, ki so letos delali v servisu, ostali in da bi ta ekipa delala naprej, ker prihajajo spremembe tudi glede mazanja smuči. Tako ne bo mazanja smuči s fluorom, ker bo prepovedano. Zato bo ta del še toliko pomembnješi in bo zahteval še nekaj dodatnih financ, ker bo treba kupiti več novih stvari, več bo tudi testiranja.«

Še več prednosti za najboljše?

Prejšnji teden so z Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) sporočili, da bodo že od prihodnje sezone popolnoma prepovedali maže za smuči, ki vsebujejo fluor. Razloga sta varovanje zdravja športnikov in ekip ter varovanje okolja. »Za manjše nacije, kot smo mi, bo to še dodatni strošek. Je pa res, da so se zadnja leta že uporabljale maže, ki so bile le z manjšim delom molekule fluora. Na tržišču je bilo tako že nekaj novih maž, ki se jih je skušalo testirati sproti, a med sezono za to ni veliko časa, hkrati pa je to povezano tudi s financami. Delno so jih serviserji letos že testirali in so videli, v kakšno smer gredo, kot rečeno pa bo to dodatni strošek in bo treba mažam nameniti še več denarja, kar bo za manjše ekipe večji zalogaj,« se novih večjih stroškov boji vodja panoge za tek na smučeh, ob tem pa je izrazila tudi bojazen, da bi bile večje ekipe v še večji prednosti.

»A če bo šlo vse skupaj v smer, kakršna je bila v Talinu, bi bilo dobro razmisliti, da se na tekmah večkrat prakticira enotno mazanje. Toda po drugi strani bo do večje veljave prišel material, ki ga imajo tekmovalci, pri tem pa so spet v prednosti najboljši. Če ima recimo Klaebo, ki ima najboljši možni material od Fischerja, in ga primerjavo z nekom od naših, je tu že zgolj v materialu velika razlika, ki se z enotnim mazanjem nič ne zmanjša. Vsekakor bomo morali biti na to pripravljeni in slediti spremembam,« dodaja Fabjanova.