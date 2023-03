#intervju Miha Kralj, pianist, skladatelj in producent elektronske glasbe: Kljub elektroniki je pomembna ideja

Nekoč so mu rekli jugoslovanski Jean-Michel Jarre, danes pa je klaviaturist Miha Kralj, štirideset let pozneje, ponovno v elementu – izdal je avtorsko ploščo Parallel Mirror. To seveda ne pomeni, da ga ni bilo v glasbi; ves čas je kje v kakšnem popularnem ali rockovskem bendu. Še vedno vsake toliko organizira tudi svoje koncerte in še vedno ima svoje privržence v Sloveniji, na Balkanu, po Evropi. To so v glavnem kolektorji, meni sam, ki cenijo določene prelomne bende in posameznike v glasbi. Zanje bo njegov novi produkt – vinilka v stari maniri, ki se jo posluša na gramofon – prava poslastica, in marsikdo je že napovedal svoj prihod na promocijski koncert v Kino Šiška 6. aprila. Tam bo »glasbeni vesoljeplovec« na odru stal kar med štiridesetimi analognimi in digitalnimi sintetizatorji zvoka.