Potem ko so na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo doživeli šok, saj je Wales na Poljudu izenačil v izdihljajih tekme, je Hrvaška v drugem krogu gostovala v Turčiji. Potencialno zapleteno gostovanje v Bursi so nogometaši selektorja Zlatka Dalića razrešili že v prvem polčasu. Obakrat je bil strelec Mateo Kovačić, ki bo po letih pri Chelseaju poleti skoraj zagotovo menjal delodajalca.

Ker si je Turčija od domačega obračuna obetala več, v skupini D je zdaj točko za vodilnima Walesom in Hrvaško, je tamkajšnja javnost krivca po obračunu hitro našla v sodniku. Po njihovem mnenju bi moral namreč Šved Andreas Ekberg po prekršku Josipa Šutala nad Ferdijem Kadiogluajem na začetku drugega polčasa pokazati na belo točko. »Škandalozna odločitev, sodnik je neposredno vplival na končni razplet. Ni se oglasil niti VAR, kar je nezaslišano,« so se strinjali praktično vsi turški mediji. Bolj realni so bili po tekmi turški nogometaši. »Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Hrvaška je izredno izkušena in je na svetovnem prvenstvu osvojila tretje mesto. Dobro smo odprli dvoboj in jih s pomočjo navijačev spravili pod pritisk. Prisilili smo jih v napake, ki pa jih nismo izkoristili. Vsekakor je na našo igro vplivala tudi poškodba Hakana Calhanogluja. Dali smo vse od sebe, iz poraza pa se bomo poskušali česa naučiti. Nimamo Messija ali Ronalda, a verjamem v moč našega kolektiva in v to, da bomo samo še boljši,« je ocenil turški reprezentant Caglar Soyuncu.

Tekma je bila posebna za hrvaškega selektorja Zlatka Dalića, ki je tamkajšnjo izbrano vrsto vodil na 72. tekmi, s čimer je ujel pred kratkim preminulega Miroslava Blaževića. »Igralci so znova pokazali moč, karakter in motiv. Ta zmaga je po golu Walesa praktično v zadnji sekundi izredno pomembna. Ko nasprotnika premagaš v takšnem vzdušju ... Zaslužili smo si uspeh, saj smo igrali dobro, kar ni najlažje pred 50.000 glasnimi navijači,« je povedal Zlatko Dalić, ki je pohvalil strelca obeh zadetkov Matea Kovačića. »Kadar je med strelci, ponavadi zabije dva gola. A tudi brez njih je odigral izjemno tekmo. Boril se je, veliko tekel, zapiral nasprotnike. V obrambi je bil povsod. To je pravi Kovačić.« Dalić je nato pokomentiral še dejstvo, da je ujel Blaževića po številu tekem na klopi Hrvaške: »Lepo je ujeti rekorderja in ob tem priti do zmage. Zdaj se bomo pripravili na zaključni turnir lige narodov. Imamo sposobnost in kakovost, da pridemo do zmage. Ne želim pritiskati na igralce, kar sem jim tudi povedal, a verjamem vanje in v to, da smo sposobni iti do konca.«