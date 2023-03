Obveščevalna služba MI5, ki naj bi ocenjevala teroristično grožnjo v vseh delih Združenega kraljestva vsakih šest mesecev, je prvič po dvanajstih letih spremenila stopnjo teroristične nevarnosti na Severnem Irskem. Dvignila jo je z znatne na resno. Domnevno je to storila zaradi nedavnega “povečanja aktivnosti oporečniških republikanskih skupin”, posebno nove Ire, zlasti pa zaradi strelskega napada na enega od vodilnih severnoirskih policistov, ki se je za las izognil smrti. V zadnjem času je tudi veliko nasilnega obračunavanja med unionističnimi odpadniki, ki so se prelevili v gansterske tolpe. Zvišanje teroristične grožnje velja samo za Severno Irsko, v preostalih delih države ostaja na sredinski, znatni ravni.

Nepričakovano in nelogično

Zvišanje stopnje teroristične grožnje samo nekaj tednov pred aprilsko 25. obletnico podpisa velikonočnega mirovnega sporazuma, ki je po tridesetih letih vladavine nasilja in terorističnih bomb na Severnem Irskem prinesel mir, ni bilo pričakovano ali logično, zlasti zaradi nedavno sklenjenega dogovora med Veliko Britanijo in EU o spremembah severnoirskega protokola, ključnega dela brexitskega sporazuma. Ta je bil v izvirniku sporen za velik del severnoirskih probritanskih protestantskih unionistov oziroma lojalistov.

Originalni severnoirski protokol je z ohranitvijo Severne Irske v skupnem trgu EU omogočil, da je meja med Severno Irsko in Republiko Irsko, ki je postala nova meja med Veliko Britanijo in EU, ostala praktično nevidna. To je bil tudi eden ključnih pogojev za sklenitev velikonočnega miru pred četrt stoletja. Protokol naj bi tako Severno Irsko obvaroval pred vrnitvijo nasilja in terorističnih bomb.

Unionistični politiki pa so se protokolu uprli, ker je kljub drugačnim obljubljam tedanjega premierja Borisa Johnsona predvidel nadzor nad večjim delom blaga, ki je potovalo med Severno Irsko in Veliko Britanijo, ki ni ostala v enotnem trgu EU. Uprli so se do te mere, da bojkotirajo severnoirsko skupščino in vlado, delno ali v glavnem zato, ker je največja unionistična stranka DUP na zadnjih volitvah prvič izgubila in bi morala oblikovanje vlade prepustiti nacionalistični republikanski katoliški stranki Sinn Fein, ki se zavzema za združitev Severne Irske z zelo katoliško Republiko Irsko. Zveni komplicirano, ker tudi je in ker je zgodovina Severne Irske zelo zapletena, že vse odkar je irski otok, nekoč britanska kolonija, razdeljen na velik irski in majhen britanski del.

Zaradi obletnice miru?

V Britaniji obstaja pet stopenj teroristične grožnje: nizka, zmerna, znatna, resna in kritična. Medtem ko najvišja, kritična, pomeni, da je teroristični napad zelo verjeten v bližnji prihodnosti, zmerna pomeni, da je napad zelo verjeten. Trenutno naj MI5 ne bi imela obveščevalnih podatkov, po katerih bi sklepala, da se bo teroristični napad zgodil. Teroristično grožnjo na Otoku so znižali z resne na znatno februarja 2021, po znatnem zmanjšanju terorističnih napadov v celinski Evropi. Kaj pomeni zvišanje teroristične grožnje z znatne na resno? Zvišanje čuječnosti javnosti.

Ameriški predsednik Joe Biden, ki ima irske korenine, je sporočil, da bo kljub zvišanju teroristične grožnje Severno Irsko obiskal prihodnji mesec ob 25. obletnici velikonočnega sporazuma. Dogodka naj bi se udeležili tudi eden od ključnih akterjev sporazuma, nekdanji britanski laburistični premier Tony Blair, nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in nekdanji irski premier Bertie Ahern, ki sta bila na oblasti, ko so podpisali velikonočni mir. Povsem možno je, da je MI5 pod vplivom vlade povišala stopnjo teroristične grožnje na Severnem Irskem zaradi njih in njihove varnosti.