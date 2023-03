V imenu birokratskega boga

Italijanske oblasti so v nedeljo zadržale ladjo za reševanje migrantov nemške humanitarne organizacije Louise Michel. Humanitarci so se pregrešili zoper zakon, ki ga je nedavno sprejela vlada Giorgie Meloni. Po tem zakonu lahko namreč opravijo le eno reševalno akcijo na morju, potem se morajo vrniti v pristanišče, ki so jim ga določile oblasti. Louise Michel tega ni storila. Iz razumnega razloga. Za katerega se oblasti sladko … žvižga.