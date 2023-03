Trenutni položaj je preprosto povedano slab in ne ustreza naši družbeni vlogi. Sodniške plače formalno stagnirajo že 15 let, realno pa so, kot je premier pojasnil sam, v tem času padle za 20 odstotkov. Ne ustrezajo nobeni primerjavi več. V relativnem smislu se ne morejo primerjati s plačami sodnikov v mednarodnem merilu, ne s plačami naših poslancev in ministrov, s katerimi bi morale biti primerljive, ne nazadnje se ne morejo več primerjati niti s plačami javnih uslužbencev, ki so tudi naši pomočniki. Skratka, objektivna dejstva in podatki so na dlani. Sodni sistem je edina veja oblasti brez vpliva na proračun. Na dolgi rok bi se moralo verjetno spremeniti prav to. Sodnik je navsezadnje tudi človek in zelo slabo je, če se na sodišču začne ukvarjati s svojo plačo, namesto da bi se ukvarjal s svojimi zadevami. Nedeljski dnevnik