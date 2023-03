Zaradi dviga cen ogrevanja na robu obupa

Zadnje položnice, ki so jih na Ravnah na Koroškem za daljinsko ogrevanje prejeli nekateri javni zavodi, društva in podjetniki, razkrivajo, da se je variabilni del za poslovne uporabnike povišal za skoraj 400 odstotkov, zato so na distributerja Petrol energetiko in vlado naslovili protest.