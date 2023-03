Na kar tri dni in skupno trideset ur sedenja za mizo so se raztegnila pogajanja treh strank nemške koalicije, socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP), o programu vlade, potem ko so se v zadnjem času nabrala nasprotujoča si stališča o vrsti vprašanj, najbolj o prometu, energetiki in varstvu okolja. Pravzaprav se zdi, kot da je šlo skoraj za nova pogajanja o koalicijski pogodbi, kar ne bi bilo nič čudnega glede na to, da so zaradi vojne v Ukrajini in nemške odvisnosti od ruskega plina že lani stvari potekale povsem drugače, kot si je koalicija zamislila po pogajanjih o vladi jeseni 2021, to je v svojem izhodiščnem programu.

V torek zvečer so sporočili, da so dosegli sporazum in s tem rešili vlado, potem ko je nekaj časa že kazalo, da so nasprotja morda nepremostljiva. Predvsem sta povsem na nasprotnih bregovih stali stranki Zelenih in FDP. Največja vladna stranka SDP je tako na pogajanjih v veliki meri igrala vlogo posrednika med njima. Zeleni so se sicer po pogajanjih pritoževali, da sta se proti njim povezali SPD in FDP, kar je deloma res. A vendar – tri vladne stranke so se uskladile o glavnih spornih vprašanjih, toda ne o vseh.

Kancler Olaf Scholz (SPD) je bil zelo zadovoljen: »Po številnih urah diskusij lahko rečemo: splačalo se je. Modernizacija naše države prinaša takšne možnosti za gospodarsko rast, kot jih že dolgo nismo imeli. Digitalizirali bomo našo družbo in se še naprej borili proti podnebnim spremembam, ki jih je zakrivil človek.«

Višje cestnine za tovornjake

Sklenjeni dogovor v pisni obliki je dolg 16 strani. V njem so se dogovorili o več sto novih kilometrih avtocest in obnovitvah mostov, o milijardah evrov za modernizacijo in širitev železniškega omrežja in pa o ukrepih, ki predstavljajo oslabitev podnebnega zakona. Med drugim si je vlada vzela več časa za doseganje podnebnih ciljev. Nič ni bilo z uresničitvijo zahteve Zelenih o prepovedi vgradnje novih peči na plin in kurilno olje za gospodinjstva že prihodnje leto. FDP je trdila, da bo to spravilo gospodinjstva v finančne težave, ker je naložba v toplotne črpalke precej dražja. Črpalke bodo zdaj subvencionirali, peči pa dopustili, če so takšne, da omogočajo kasnejši prehod na čistejše vire.

Povišale se bodo cestnine za tovornjake, 80 odstotkov tega dodatnega denarja pa bo namenjenega za modernizacijo železnic. Če je glede cestnin za tovornjake FDP, ki je proti obremenjevanju gospodarstva, popustila Zelenim, so bila pogajanja v celoti gledano sicer velik uspeh za to liberalno stranko. Očitno je na pogajanjih obveljal argument FDP, da so projekti zelenega prehoda predragi in da preveč obremenjujejo gospodarstvo, torej jih je treba upočasniti. Pogajanja so zlasti uspeh za ministra za promet Volkerja Wissinga iz FDP, ne le zaradi bodočih investicij v avtoceste in železnice, ampak tudi zato, ker je prav njegovo ministrstvo v veliki meri kršilo podnebni zakon, odslej pa se bodo še lažje izogibali ukrepom proti podnebnim spremembam. Predvsem njemu velja sedanja kritika jeznih okoljevarstvenikov, ki pravijo: »Ker vlada ni uresničila podnebnih ciljev, jih odpravlja.« Tudi opozicija, tako krščanski demokrati kot Levica, je nezadovoljna z oslabitvijo boja proti podnebnim spremembam.

Podnebni cilji v eni vreči

Kot poudarja spletna stran tednika Der Spiegel, je za Zelene, ki so v pogajanjih iztržili manj od FDP, težko prenesti še en gnil kompromis glede okolja in boja proti podnebnim spremembam. Toliko bolj, ker gre za popuščanje liberalcem, ki so na zveznih parlamentarnih volitvah septembra 2021 vendarle dobili manj glasov od njih. Že jeseni 2021, ko še ni bilo energetske krize, so Zeleni morali dopustiti podaljšanje življenjske dobe jedrskih elektrarn in še naprej neomejeno hitrost na avtocestah. V torek pa so morali med drugim popustiti glede gradnje novih avtocest, čeprav so iztržili, da bodo ob njih sončne elektrarne. Zadovoljni pa so lahko, da bo več denarja za železnice.

Zelo so nezadovoljni tudi, ker odslej ne bo več imelo vsako področje (na primer kmetijstvo ali promet) svojih podnebnih ciljev, ampak bo pomembna skupna vsota. Tako bo mogoče v prometu zaostati za cilji in to nadomestiti na nekem drugem področju.