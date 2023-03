Elektro Maribor: Na udaru direktor, ki je edini posloval pozitivno

Minulo leto za večino državnih elektrodistribucijskih podjetij ni bilo poslovno uspešno. Skoraj vsa so zahvaljujoč ukrepu Janševe vlade, zaradi katerega so za tri mesece ostala brez omrežnine, utrpela nekaj milijonsko izgubo. Izjema je le Elektro Maribor. Čeprav je družba poslovno leto zaključila bistveno bolje od ostalih elektrodistribucijskih podjetij, pa to ni ustavilo njenih nadzornikov, da ne bi poskušali zamenjati direktorja.