Zavetišča: Za hrano za mačko en evro, za psa 2,5 evra na dan

Uprava za varno hrano je pripravila nov predlog cenika dnevne oskrbe zapuščenih živali v zavetiščih, ki so tam dlje kot 120 dni in so njeno finančno breme. Za oskrbo živali s hrano in vodo jim namerava začasno plačevati po en evro na dan za mačko in po 2,5 evra za psa, za veterinarsko oskrbo pa po 50 centov na dan na žival.