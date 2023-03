Pedagoški strokovnjaki z visokimi pričakovanji

Ena prvih potez novega ministra za vzgojo in izobraževanje je bila napoved reforme izobraževalnega sistema. Pedagoški strokovnjaki so organizirali posvet, na katerem so predstavili pričakovanja stroke – od zagotavljanja enakih možnosti do uvajanja vseživljenjskega učenja kot nacionalne prednostne naloge.