Kot je pojasnil, zaradi strukturnih in praktičnih težav ne more nadaljevati dela v komisiji, ki jo je papež Frančišek ustanovil leta 2014.

V izjavi o odstopu, ki ga je papež sprejel že 14. marca, je Zollner navedel več težav v komisiji. Po njegovih besedah med drugim tako ni jasno, po kakšnih merilih so izbrani člani komisije ter njihove vloge in odgovornost. Kritiziral je tudi nezadostno finančno odgovornost. Zapisal je še, da mora biti jasno, kako se v komisiji porablja denar in kako sprejemajo odločitve.

Navedel je, da ni seznanjen z nobenimi pravili o tem, kako lahko sprva neodvisna komisija deluje v okviru dikasterija za nauk vere. Papež Frančišek je komisijo lani vključil v oddelek kurije, ki je bil prej znan kot kongregacija za nauk vere.

Zapisal je tudi, da ostaja odprt za pogovore s komisijo in upa na rešitev težav, ki jih je ugotovil.

Zollner je bil član komisije od začetka njenega delovanja in po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v kuriji velja za enega najuglednejših borcev za preprečevanje in obravnavo spolnih zlorab otrok v katoliški cerkvi. Njegov odstop iz komisije je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zadnji udarec delovni skupini, ki jo spremljajo številne polemike.

Nemški jezuit še naprej svetuje rimski škofiji na tem področju in ostaja direktor Inštituta za antropologijo na papeški univerzi Gregoriana.

Katoliško cerkev že leta pretresajo razkritja o spolnih zlorabah mladoletnikov s strani duhovnikov. V več državah storilcev desetletja niso niti iskali niti sankcionirali, včasih pa so jih celo zaščitili. Papež Frančišek želi okrepiti boj proti zlorabam v Cerkvi in povečati zaščito otrok.