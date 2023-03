»Zdaj je treba pripraviti rešitve za odprta vprašanja, da bi vzpostavili skupno podlago za pripravo pogajalskega mandata,« je v izjavi za javnost sporočila švicarska vlada. Še vedno si prizadeva, da bi se v pogajanjih uporabil »paketni pristop«, namesto enotnega sporazuma, ki bi poenotil vrsto dogovorov med EU in Švico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnila je, da si želi videti več sporazumov, ki bi bili osredotočeni na različna področja, med drugim na področje električne energije, varnosti hrane in zdravstva. »Ta pristop bi omogočil široko ravnovesje interesov in povečal možnosti za uspeh v morebitnih nadaljnjih pogajanjih,« je še dodala vlada.

Odnosi med Brusljem in Bernom so sicer napeti, odkar je Švica maja 2021 končala pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi poenotil vrsto dogovorov med EU in Švico. Pogajanja so zašla v slepo ulico, potem ko EU ni želela pristati na zahtevo Švice po izključitvi vprašanj, povezanih z državnimi pomočmi, zaščito plač in svobodo gibanja iz sporazuma.

Od takrat se Švica trudi, da bi z Brusljem našla skupne točke v tako imenovanih raziskovalnih razpravah. Doslej je bilo opravljenih osem krogov takšnih pogovorov, naslednji pa bo 20. aprila.