Koalicijo so stresle izjave premierja Robert Goloba v torkovi oddaji Preverjeno, ko je govoril tudi o možnosti, da reforme, z izjemo zdravstvene, v kolikor vladi ne uspe prepričati javnosti o njihovi nujnosti, ne bodo izpeljane. »Morda smo razen zdravstvene pri drugih reformah šli en korak predaleč. Morda pri komunikaciji nismo bili dovolj jasni. Reform se ne lotevamo zaradi nas, ampak imajo en sam cilj, in sicer, da bodo ljudje na koncu živeli bolje. In če nam ne uspe pripraviti takih reform, ki bodo ljudem olajšale življenje, in če ljudi ne znamo prepričati, da jim bodo reforme olajšale življenje, se reforme ne bomo šli. Zdravstvena je izjema, vse druge pa bodo imele ta cilj,« je bil kritičen.

Odstopil državni sekretar Tilen Božič

Neuradno je zaradi izjav premierja znotraj koalicije kar nekaj nazadovoljstva, pri čemer so odzivi različni, nekateri namreč menijo, da gre zgolj za še en komunikacijski zdrs premierja in da izrečeno še ne pomeni, da reforme ne bo do izpeljane. V Levici na primer menijo, da je treba vztrajati pri predstavljenih izhodiščih davčne reforme. »Cilj te koalicije je, da se izvede te pomembne reforme in se jih na najbolj plastičen in natančen način predstavi ljudem, da jih bodo razumeli in sprejeli. Brez konsenza takih reform ni možno sprejemati,« je dejal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec. Vodja poslancev Svobode Borut pa v izjavah Goloba vidi celo veliko željo, da vladna koalicija izpelje začrtane reforme. V vrstah SD je po drugi strani situacija neuradno povzročila precejšnje nezadovoljstvo, pri čemer Jani Prednik v imenu SD zadeve pred interno razpravo ni želel komentirati.

Premier je bil še posebej kritičen do ministrstva za finance, ki mu očita, da so davčno reformo komunicirali slabo in narobe. »Ekipi ministrstva za finance sem zaupal, da bo ljudem znala razložiti sama. Vendar jim ni, tu nam je spodrsnilo. Zato komunikacijo in usmeritve na tem področju zdaj prevzemam nase in ne bežim od odgovornosti,« je dejal. In dodal: »Pri davčni reformi je ključno, da najprej najdemo načine, kako povečati neto prejemke in hkrati pospešiti gospodarski razvoj. To je prva naloga, to je prva faza, vse ostalo sledi kasneje. Če ne znamo sestaviti zgodbe na takšen način, potem morda davčne reforme sploh ne potrebujemo in je ne bomo izvajali. Zagotovo pa je ne bomo izvajali v škodo ljudi oziroma večine ljudi.« Ravno glede morebitne razbremenitev plač je prihajalo do kontradiktornih informacij že ob robu koalicijskega vrha. Ministrstvo za finance tega namreč ni izpostavilo in ni dalo nedvoumnega odgovora na vprašanje, ali bodo spremembe posamezniku res prinesle višje neto prihodke.

Glede na neposredne očitke finančnemu ministrstvu so se tudi že pojavila ugibanja o morebitnem odstopu ministra Klemna Boštjančiča, a je ta že dejal, da tega ne bo storil, je pa danes zjutraj odstopil podal državni sekretar Tilen Božič, ki je bil zadolžen za področje davkov. Z ministrstva so medtem poudarili, da je prenova davčnega sistema kompleksen proces. »Davčni sistem, ki ga želimo prenoviti je zapleten in nepregleden, zaradi česar smo se v osnovi lotili sprememb. Znova izpostavljamo, da je ekipa ministrstva za finance, odgovorna za pripravo prenove, za zdaj javnosti predstavila šele analizo stanja, časovnico in izhodišča. Konkretna vsebina nikoli ni bila komunicirana zaradi dejstva, da smo želeli pri snovanju prenove najti konsenz s ključnimi deležniki. Na ministrstvu nadaljujemo s pripravo prenove davčnega sistema, pri čemer se bomo trudili bolje pojasniti, kakšne spremembe načrtujemo in jih približati ljudem.«

Davek na premoženje pod vprašajem

Golob je v oddaji prav tako znova komentiral davek na premoženje. Pri tem je ocenil, da so nepremičnine že danes primerno urejene na ravni občin z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). »V ta del se ne bomo spuščali,« je napovedal. Spomnimo, da smo na koalicijskem vrhu sicer izvedeli, da bi predvideni novi davek na premoženje zamenjal sedanje dajatve, torej NUSZ in recimo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, a da bi s tem denarjem še naprej, kot do sedaj, upravljale občine. Da bi torej v bistvu šlo za poenostavitev sistema.

V javnosti je sicer odmeval tudi prehod na obdavčitev na podlagi neto razpoložljivega dohodka, pri čemer bi se sešteli vsi dohodki, poleg plače tudi dodatki, regres, božičnica, nadomestilo za prehrano in prevoz ter socialni transferji, in to bi bila nato osnova za izračun davka. Hkrati naj bi se uvedel ničelni dohodninski razred, ki bo nevtraliziral učinek širjenja davčne osnove. Prvih sedem oziroma osem tisoč evrov davčne osnove naj bi bilo tako neobdavčenih. Trenutno splošna davčna olajšava recimo znaša 5000 evrov. V javnosti so se pri tej točki, to je pri prehodu s sedanjega sistema olajšav na sistem odbitkov, pojavili številni pomisleki, v opoziciji pa so svarili pred višjimi davki. Na ministrstvu so sicer zagotovili, da bodo obremenitve za večino ostale enake in da bo sistem kot tak bolj pravičen in pregleden, pri čemer pa ni nihče zaenkrat postregel s konkretnimi izračuni.