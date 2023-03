»Sankcije, uvedene proti ruskemu gospodarstvu, lahko srednjeročno negativno vplivajo nanj,« je na televizijskem srečanju s člani vlade priznal Putin. Pohvalil se je, da brezposelnost v državi ostaja na rekordno nizki ravni, medtem ko naj bi se inflacija do konca marca spustila pod štiri odstotke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vendar se zaradi vrnitve na pot rasti ne smemo počutiti sproščeno. Podpreti in okrepiti moramo pozitivne trende v našem gospodarstvu, povečati njegovo učinkovitost ter zagotoviti tehnološko, kadrovsko in finančno suverenost,« je dodal. V luči tega je vlado pozval, naj »ukrepa hitro ter brez nepotrebne birokracije in zamud«.

Že prejšnji teden je ruski premier Mihail Mišustin priznal, da so sankcije gospodarstvu povzročile škodo, a hkrati zagotovil, da bo gospodarstvo hitro okrevalo. Ob tem je dejal, da se bo rusko gospodarstvo posledicam zahodnih sankcij prilagodilo do prihodnjega leta in pozdravil »krepitev sodelovanja s prijateljskimi državami, s katerimi si delimo stališča in vrednote«.

Lani se je rusko gospodarstvo po podatkih ruskega državnega statističnega urada skrčilo za 2,1 odstotka, Mednarodni denarni sklad pa mu za letos napoveduje 0,3-odstotno rast.

Po 24. februarju lani, ko je Rusija začela invazijo na Ukrajino, je Evropska unija v odgovor nanjo razširila sankcije proti Rusiji, da bi pomembno oslabila njeno gospodarsko bazo, ji odvzela dostop do ključne tehnologije in trgov, ter znatno zmanjšala njene sposobnosti za vodenje vojne.

Sankcije, ki jih je mednarodna skupnost uvedla proti Rusiji, med drugim vključujejo prepoved uvoza ruskih energentov, zamrznitev sredstev in prepoved financiranja za številne ruske banke ter prepoved potovanj za nekatere ruske državljane.