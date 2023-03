Zakaj so te palačinke tako nenavadne?

Masa – Palačinke so skoraj tiste čisto klasične palačinke, pripravljene z moko, jajcem in mlekom. Ter seveda tudi vodo in sodo bikarbono, ki poskrbita, da so palačinke lepo mehke, se ne trgajo in jih lahko veliko pojemo. V maso dodajte še žlico maka, ki palačinko lepo poljubčka in ji da poseben karakter.

Nadev – Ne le, da palačinke niso namazane ne z marmelado ne s čokoladnim namazom, ampak je v nadevu poleg skute še pehtran. Lahko uporabite sušenega ali pa svežega. Za svežino dodajte malo limoninega soka in limonine lupinice ter za aromo in okus še vanilijev sladkor. Res nenavadni okusi, a tako zelo dobri.

Dodatki – Za lesk in okus palačinke pred postrežbo pokapajte z medom, za hrustljavost pa še orehe.

Zakaj jih morate pripraviti? Ker:

presenetijo z izgledom in okusom,

se hitro pripravijo,

so pripravljene s prazničnimi sestavinami (mak, orehi, skuta, pehtran …),

so res dobre,

spravijo v dobro voljo (palačinke!).

Palačinke se pripravijo v približno dvajsetih minutah, kar je za tako presenetljivo in navdušujočo sladico reees malo. Čas je sicer odvisen od števila palačink, ki jih pripravite – za šest palačink potrebujete manj kot 20 minut. Pripravite maso, spečete palačinke, vmes pripravite nadev in pečene nadevate. In to je vse! Enostavno, hitro, dobro!

Palačinke sicer lahko spečete tudi vnaprej in jih pred postrežbo pogrejete, vnaprej pa lahko pripravite tudi nadev. Polnjenje prihranite za tik pred postrežbo.

Te palačinke lahko pripravite tudi brez maka in brez pehtrana, ki sta tisti dve sestavini, ki te palačinke delata posebne. Ampak zakaj bi?

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 6 palačink)

Sestavine za palačinke:

1 jajce

100 g moke

1 ščepec sode bikarbone

1 ščepec soli

1,5 dcl mleka

1 dcl vode

1 zvrhana žlička maka

za peko: 1 žlica olja/kokosovega masla/masla

Sestavine za nadev:

200 g skute (ali kremnega sira)

2 žlici kisle smetane (ali grškega jagurta)

1 žlička limonine lupinice ali naribana lupinica pol limone

1 vrečka vanilijevega sladkorja

1 žlička pehtrana

1 žlica mletega sladkorja

4 žlice limoninega soka

Sestavine za postrežbo:

orehi

med

PRIPRAVA

S sestavinami za palačinke vmešajte maso za palačinke – najprej v skledo ubijte jajce in ga dobro razžvrkljajte. Dodajte mleko in vodo in premešajte. V skledo presejte še moko, sol in sodo bikarbono in mak ter dobro premešajte, da se znebite vseh grudic. Ko imate vse sestavine za nadev pripravljene, specite palačinke. Ponev za palačinke res dobro segrejte, potem pa na segreto kapnite 1/4 žličke olja. Na olje zlijte zajemalko mase, potem pa ponev nagnite sem in tja, da se masa razporedite po celotni ponvi. Palačinke specite na obeh straneh, približno 2 minuti na vsaki strani. Palačinko obrnite, ko se na površju začnejo delati mehurčki..

Skupaj zmešajte vse sestavine za nadev. Poskusite in po potrebi dodajte še malo sladkorja in/ali limoninega soka. Nadev mora biti svež in ravno dovolj sladek.

Vroče palačinke namažite z po žlico nadeva, prepognite, pokapajte z medom in potresite s sesekljanimi orehi in takoj postrezite.