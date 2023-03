»Ministrstvo za zunanje zadeve bo poklicalo ruskega veleposlanika in zavzelo jasno stališče proti temu očitnemu poskusu vplivanja,« je dejal švedski zunanji minister Tobias Billstrom in dodal, da »varnostno politiko Švedske določa Švedska in nihče drug«.

»Po pristopu Finske in Švedske se bo skupna dolžina meja med Rusijo in Natom skoraj podvojila,« je pred tem izjavil ruski diplomat v besedilu, objavljenem na spletni strani ruskega predstavništva v Stockholmu. »Če se komu še vedno zdi, da bo to nekako izboljšalo varnost Evrope, bodite prepričani, da bodo nove članice sovražnega bloka postale legitimna tarča ruskih povračilnih ukrepov, tudi vojaških,« je opozoril Tatarincev in dodal, da je Švedska z vstopom v Nato »naredila korak v brezno«.

Vstop Švedske v zavezništvo, za katerega je nordijska država skupaj s Finsko po desetletjih nevtralnosti zaprosila maja lani, morata od 30 članic potrditi le še Turčija in Madžarska. Obe zaradi različnih pomislekov že dlje časa zadržujeta ratifikacijo njenih pristopnih protokolov. Parlament v Budimpešti je v ponedeljek le potrdil vstop Finske v zvezo, medtem ko vstop Švedske še ni uvrstil na dnevni red.