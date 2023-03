Kot so sporočili statistiki, je bil prihodek od prodaje storitev januarja za 2,1 odstotka višji kot mesec prej. Najbolj se je zvišal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za 5,7 odstotka. Višji je bil tudi v gostinstvu (za 5,1 odstotka), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,2 odstotka) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 odstotka), nižji pa v poslovanju z nepremičninami (za 1,1 odstotka) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,5 odstotka).

Na statističnem uradu so navedli, da je bil v primerjavi z lanskim januarjem prihodek od prodaje storitev višji za 14,4 odstotka. K njegovemu dvigu so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu, in sicer za 44,3 odstotka, sledile pa so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 20,9 odstotka), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 15,7 odstotka), poslovanje z nepremičninami (za 14,8 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 11,8 odstotka) ter promet in skladiščenje (za 7,4 odstotka).

Trgovci februarja z nižjimi prihodki

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je februarja na mesečni ravni znižal za 10,5 odstotka, predvsem zaradi 27,2-odstotnega upada prihodka v trgovini z motornimi gorivi. Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje nižji za štiri odstotke, so sporočili s statističnega urada. V trgovini brez motornih goriv je bil realni prihodek od prodaje na mesečni ravni nižji za 1,4 odstotka. V trgovini z živili se je znižal za 1,2 odstotka, v trgovini z neživili pa za 0,9 odstotka.

Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje po izračunu statistikov nižji za štiri odstotke. V trgovini z živili je upadel za pet odstotkov, v trgovini z motornimi gorivi za 3,5 odstotka in v trgovini z neživili za 3,3 odstotka.

V prvih dveh mesecih leta je bil medtem prihodek za 6,8 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. V trgovini z motornimi gorivi je bil višji za 22 odstotkov, v trgovini z neživili in trgovini z živili pa upadel za 0,5 odstotka oziroma za 4,8 odstotka.

Kot so še zapisali na statističnem uradu, se je realni prihodek od prodaje motornih vozil in njihovih popravil znižal za 1,6 odstotka, na letni pa se je zvišal za 7,8 odstotka. Tudi v prvih dveh mesecih leta je bil višji kot v istem obdobju lani, in sicer za 10,4 odstotka.