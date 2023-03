Pet krovnih zdravniških združenj je stavko napovedalo po tem, ko so na skupnem sestanku ocenili, da protest pod imenom SOS za zdravstvo pred desetimi dnevi ni dal želenih rezultatov. Prav tako ocenjujejo, da zdravstveni minister Vili Beroš težav ne more rešiti sam, zato so k sanaciji zdravstva povabili tudi premierja.

Predsednik Hrvaške zdravniške zbornice Krešimir Luetić je po sestanku opozoril, da hrvaška vlada ni razumela sporočila protesta zdravnikov v Zagrebu.

Končno odločitev o stavki bo sicer sprejela skupščina Hrvaškega zdravniškega sindikata, čigar predsednica Renata Čulinović Čaić odgovornost za težave v zdravstvu pripisuje vladi.

Zdravniki so na nedavnem shodu opozorili na lastno preobremenjenost in slabe delovne pogoje, vlado pa obtožili ignoriranja njihovih zahtev.

Pred takratnim shodom je minister Beroš poslal javno pismo, v katerem se je spraševal o resničnih motivih za protest. Pri tem je izpostavil zdravniško zbornico in sugeriral, da jim ni toliko mar za materialne pravice zdravnikov kot za lastne interese.