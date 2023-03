Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zjutraj prišlo do naleta več vozil. Zaprta sta bila prehitevalni in vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. Po zadnjih podatkih so udeležena vozila umaknjena na odstavni pas, zastoj med Logatcem in Vrhniko pa ostaja. Pot se podaljša za približno 30 minut.