Vsi trije zadetki na tekmi so padli v prvi tretjini. Andrew Mangiapane je bil zanesljiv že v drugi minuti za zgodnje vodstvo domačih 1:0. Sean Durzi je dosegel edini gol za Los Angeles v deseti minuti, ko je izenačil na 1:1.

Walker Duehr je dve minuti in eno sekundo pred koncem uvodne tretjine postavil končni izid 2:1 za drugo zaporedno zmago Calgaryja.

Kralji so bili najbolj vroča ekipa lige NHL, saj so vstopili v večer z rekordom franšize v nizu 12 točk, ki so ga prekinili v Calgaryju.

Los Angeles je vstopil na tekmo z dvema točkama zaostanka za Las Vegasom in tremi točkami prednosti pred Edmontonom v boju za prvo mesto v pacifiški diviziji.

Vratar kraljev Joonas Korpisalo je v svojem šestem startu v golu, odkar se je pridružil kraljem v menjavi s Columbus Blue Jackets, prvič izgubil s 30 obrambami.