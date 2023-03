Le dobrih deset kilometrov od mesta Rab leži Lopar, znan tudi kot peščeni raj zaradi številnih naravnih peščenih plaž, ki so na Jadranu dokaj redke, ter množice romantičnih in skritih zalivov, ki so kot ustvarjeni za uživanje. Najbolj znana je kilometer in pol dolga Rajska plaža, imajo pa še 22 drugih peščenih plaž.

Loparska noč in ribiške fešte

Da bi ohranili ljudske običaje in jih prenašali na mlajše rodove, obenem pa jih na zanimiv način predstavili turistom, že od leta 2007 v Loparju poteka prireditev Loparska noč – vrnitev h koreninam. Loparska noč obuja in predstavlja stare obrti in spretnosti Loparčanov, pristno orodje, ki so ga uporabljali, ter starodavne prehranjevalne navade.

V Loparju se poleti odvijajo tudi številne ribiške fešte, ki so zelo priljubljene tako med turisti kot domačini. Loparski ribiči prikazujejo ribolov z vlečenjem mreže iz morja, sveže ujete ribe pa pripravljajo na različne načine, pred očmi prisotnih. KUD San ​​​​Marino predstavlja tradicionalna plesa tanac in pojka ob zvokih ljudskega pihala miha.

Multimedijski center

Letošnja predvidena novost je odprtje multimedijskega centra Človek in morje – ribiška in pomorska dediščina Loparja. To naj bi se zgodilo čez nekaj mesecev, gre pa za pet tematskih sob multimedijskega prostora. Tik ob vhodu v prostor za interpretacijo boste lahko izvedeli več o zgodovini Loparja. Pot vas bo naprej vodila do prostora, kjer bodo predstavljeni plovila, orodja in tehnike. Vseboval bo maketo gajete in multimedijske toteme. Sledila bo soba Človek in morje, kjer bodo skozi ribiške zgodbe predstavljeni loparski običaji. Danes si težko predstavljamo turistično promocijo brez tradicionalnih jedi, zato bo v multimedijskem centru svoje mesto našla tudi tradicionalna ribja kuhinja. Tudi ekološka tematika bo v novem centru, in sicer v peti sobi. Tam bo tudi velik akvarij z rastlinami in živalmi tega območja in podnebja, v sklopu multimedijskega centra pa bosta tudi prostor, namenjen delavnicam, in knjižnica.

Domači krompir in dišeči paradižnik

Z lahkoto boste našli vrsto ribjih, mesnih in vegetarijanskih specialitet v kar petdesetih restavracijah, gostilnah, konobah in picerijah. Domačini so ponosni predvsem na zelenjavo z domačih vrtov. Tako boste v številnih gostilnah naleteli na ponudbo loparskega krompirja in paradižnika ter domače solate, paprike, kumar, čebule in še mnogo česa. Seveda so na domala vseh jedilnih listih tudi ribje specialitete, različne školjke in mehkužci. Tudi nekatere jedi, ki so bile nekoč skoraj vsak dan na jedilniku, na primer polenovka s krompirjem, hobotnica izpod peke, sipin paprikaš z makaroni, solata iz hobotnice in hobotnica s polento.

Od sladic morate vsekakor pokusiti fritule in kroštulo ter suhe fige. Sveže obrane, zrele plodove položijo na rešetko na sončno in zračno mesto, vsaka dva dneva sadeže obrnejo, po šestih dnevih, ko so fige popolnoma suhe, pa v zavreto morsko vodo za kratek čas potopijo fige. Sicer so tudi v Loparju ponosni na znamenito rabsko torto, torto z mandlji, ki so jo prvič pripravili leta 1177, ko je papež Aleksander III. poiskal pri njih zavetje pred nevihto.