Brestovica pri Komnu je zadnja vas pred mejo z Italijo. Prav tam je poleti lani izbruhnil največji požar v Sloveniji doslej. In ne boste verjeli, po opustošeni pokrajini so že jeseni začeli poganjati divji šparglji. Tako kot vsako leto prav tukaj med prvimi zgodaj spomladi privabijo številne obiskovalce, da jih nabirajo med bodičasto podrastjo.

Na brestovski Špargljadi, ki se bo začela v nedeljo, 2. aprila, ob 9. uri, bomo izvedeli, kako nabirati divje šparglje in kako iz njih pripraviti značilno kraško frtaljo. Na prodajnih stojnicah bomo lahko izbirali med lokalnimi pridelki. Brez skrbi, tudi pršut bo in zabavno ugibanje v zvezi s tem, koliko tehta.

Kolesarji na Koloosmico

Gostitelji nas bodo s kolesom popeljali na 25 kilometrov dolgo progo po kraških kolovozih in stezah. S svojega gorskega ali treking kolesa bomo sredi kraške pokrajine – tudi na italijanski strani – občudovali čudovito panoramo Tržaškega zaliva in Julijskih Alp. Vmes se bomo odžejali v značilni zamejski osmici v vasi Cerovlje. Osmice, se ve, so oblika prodaje na drobno neustekleničenega vina z geografskim poreklom. Osmico vinogradnik priredi na svojem domu v prostoru, kjer se vino hrani, v kleti ali na borjaču, ter postreže še domače suhomesnate in mlečne izdelke, doma pečen kruh, potico in kuhane štruklje. Tako vinogradnik izprazni vinske posode in jih dovolj zgodaj pripravi za novo letino. Osmico prepoznamo po pred vhodom na dvorišče ali borjač domačije pritrjenih vejah ali šopkih bršljana oziroma fraskah.

Ko bomo prikolesarili nazaj v Brestovico, se bomo pridružili Špargljadi. Startnina za Koloosmico s pričetkom ob 9. uri je 20 evrov. Vključuje priložnostno majico, vodenje, prigrizek v osmici, frtaljo in kozarec pijače na Špargljadi.

Lahkih nog na Špargljev pohod

Tudi pohodniki bomo po okoliških vzpetinah, kolovozih in skritih stezah na krožnem vodenem pohodu prečkali mejo. V imenu organizatorja TD Brest nam je predsednik društva Stane Švigelj povedal: »Sprehodili se bomo po slabih deset kilometrov dolgi poti in premagali 150 metrov višinske razlike. Priporočamo primerno pohodno obleko, obutev in palice. Ustavili se bomo na Špiku, izredno lepi razgledni točki, kjer bo pohodnikom na voljo okrepčilo. Pot se nadaljuje mimo Kremenjaka, na vrhu začetka kraškega roba, od koder se razširi pohodnikov pogled na Furlansko nižino in morje tja do Benetk, Gradeža in Savudrije. Pohod bo trajal približno dve uri in pol. Znašli se bomo na sredi od požara opustošene gmajne in doživeli sledi naravne katastrofe v živo.«

Tudi pohodniki bodo končali svoj potep na Špargljadi v nekdanji brestovski šoli in pred njo. Startnina za Špargljev pohod s pričetkom ob 9.30 je 8 evrov. Vključuje vodenje, prigrizek na poti, frtaljo in kozarec pijače na Špargljadi. »Dragi ljubitelji narave in kulinarike, veselimo se vašega prihoda, potrudili se bomo, da boste uživali med nami,« je obiskovalce povabil Stane Švigelj.

Kraška frtalja iz brestovske ponve Daleč najbolj priljubljen recept za pripravo špargljev je kraška frtalja. Sestavine: Potrebujemo jajca, moko, mleko, olje ali mast, pršut ali panceto ter šopek divjih špargljev. Priprava: Na maščobi najprej prepražimo na trakove narezan pršut ali panceto. Dodamo nalomljene šparglje in jih nekaj minut dušimo. Pazimo, da jih ne zmehčamo preveč. Jajca razmešamo z moko in mlekom ter testo začinimo. Prelijemo šparglje in najprej zapečemo na eni strani, potem pa frtaljo obrnemo in zlatorumeno zapečemo še na drugi strani.