Pričakovanja navijačev Srbije so bila pred svetovnim prvenstvom v Katarju visoka. Mnogi so celo pogledovali proti naslovu prvaka, saj ima selektor Dragan Stojković na voljo resnično kakovostno in nadarjeno generacijo. A kot se v ekipah z Balkana rado zgodi, je v ključnih trenutkih prišlo do mrka. Na površje so priplavale govorice o škandalih v moštvu, forma igralcev, predvsem fizična, je bila pod pričakovanji in Srbija se je morala v skupini z Brazilijo, Švico in Kamerunom posloviti že pred izločilnimi boji. Stojković je bil na udaru navijačev in medijev, a je nekdanji legendarni nogometaš ves čas poudarjal, da uspehi ne pridejo čez noč in da je za to potrebno kontinuirano delo. Vodstvo srbske zveze je njegovim besedam verjelo in zdi se, da so sprejeli pravilno odločitev. Srbija je namreč odlično začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo, saj je z 2:0 odpravila tako Litvo kot Črno goro in je brez prejetega gola na vrhu skupine G.

Gostovanje v Podgorici je bilo sicer za Srbijo skoraj kot domača tekma. Izbrana vrsta je doživela topel sprejem že ob prihodu v Črno goro, navijači pa so jih nato pričakali tudi po zmagi pred hotelom. Junak zmage je bil Dušan Vlahović, 23-letni napadalec Juventusa, ki je v letošnji sezoni v hudi strelski krizi. A v reprezentančnem dresu je dosegel tri gole, enega je zabil tudi Litvi, s tem pa nakazal, da se morda prebuja in so pred njim lepši časi. »Tekma je bila težka, kot smo tudi pričakovali. Vesel sem, da sem s klopi naredil razliko. Trije goli na dveh tekmah so lep izkupiček in upam, da mi bo zdaj lažje tudi na tekmah za klub,« je povedal Dušan Vlahović. Na besede nekdanjega vrhunskega italijanskega napadalca Luca Tonija, da je v Juventusu pod precej večjim pritiskom kot v dresu z reprezentančnim grbom, se je le nasmehnil. »To je rekel? Pojma nima, kaj pomeni igrati za Srbijo. Vsa država nas spremlja in čaka na naš uspeh. Pride obdobje, ko ti ne gre, kot si želiš. Ne čutim nobenega pritiska. Trdo delam in čakam, da mine.«

A v srbskem taboru le ni vse rožnato. Pred tekmo s Črno goro je moštvo zapustil še en nogometaš Juventusa Filip Kostić, češ da gre za poškodbo. Nihče ob tem ni dvigoval prahu, a med tamkajšnje novinarje naj bi prišla informacija, da je odšel zaradi užaljenosti, ker Dušan Tadić ob odhodu iz igre proti Litvi ni predal kapetanskega traku njemu. »To slišim prvič. Pogovoril se bom z njim, ali je to res. Je pa to povsem nepomembno, ne delajte iz muhe slona. Ko gre kapetan iz igre, pogosto trak preda najbližjemu soigralcu. Vsaj meni to ne pomeni nič. Če pa njemu to resnično toliko pomeni, ga bo naslednjič dobil on. Brez težav,« je pojasnil Dragan Stojković, ki je na svoj način pokomentiral tekmo s Črno goro. »Kako ste mislili, da se uvrstiš na evropsko prvenstvo? Enostavno? Lahko? Tega v današnjem nogometu ni. Prav vsaka tekma je težka, prav vsak nasprotnik se dobro pripravi na tekmeca. Črna gora ima kakovost, da lahko vsakomur zagreni življenje. Osvojili smo nove tri točke, kar je najbolj pomembno. Ni pa bilo lahko, a smo vedeli, da ne bo.«