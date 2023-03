Po koncu tekmovalnega dela alpske smučarske sezone 2022/23 je pestro zunaj tekmovališč. V teh dneh potekajo poglobljeni razgovori o sestavi trenerskih ekip in vodstva, trije slovenski reprezentanti pa se odločajo ali so se že odločili o svoji prihodnosti. Po naših informacijah naj bi Tina Robnik prihodnji teden uradno sporočila, da končuje športno pot, saj po novi težki poškodbi, ki jo je doživela februarja na treningu v Kranjski Gori, ne najde več energije in motiva za vrnitev. Bolj skrivnostna je prihodnost Štefana Hadalina in Mete Hrovat.

Vrhničan je bil po svojih zadnjih tekmah sezone pred dobrima dvema tednoma v Kranjski Gori odkrit, da ima takšnega smučanja, kot ga kaže v zadnjih dveh sezonah, dovolj. Zato je resno namignil, da bo razmislil o svoji prihodnosti, odprti pa so bili vsi scenariji. Po naših zadnjih informacijah se je odločil, da bo zamenjal francoskega proizvajalca Rossignol z nemškim Völklom. Trenutno se večina alpskih smučarjev posveča opremi in išče čim boljše razmere za testiranja. Sklepati gre, da če bo sicer vselej studiozni Hadalin našel pravi zavoj in verjel v svoje psihofizične sposobnosti, bo kariero nadaljeval. Vprašanje je tudi, ali mu bo morebitni nov opremljevalec ponujal serviserja ali ne.

V iskanju močnega bazena

V vodstvu panoge za alpsko smučanje ne skrivajo, da so se pogovarjali z Meto Hrovat, ki resno razmišlja, da bi se vrnila v tekmovalno areno. S 25-letno Kranjskogorčanko smo skušali stopiti v stik, a je prek tiskovnega predstavnika Reneja Mlekuža sporočila, da trenutno intenzivno razmišlja o tem, kako bi se po enoletni smučarski upokojitvi vrnila na tekmovalne strmine in kakšna naj bi bila njena ekipa, ter da bo povedala več, ko bo vedela več. Vodja reprezentanc Janez Slivnik je dejal, da morajo v primeru vrnitve Meto Hrovat znova uvrstiti v sistem dopinških kontrol, in sicer šest mesecev pred prvo tekmo, ki bi lahko bila oktobra v Söldnu. Zato imajo še dober mesec časa, pričakovati pa je, da se bo Gorenjka, ki je pred dvema mesecema med turnim smučanjem doživela hud padec, še pred tem odločila o svoji prihodnosti. Pomemben podatek je, da ima Meta Hrovat status poškodovane alpske smučarke, zato bo njena vrnitev s startnimi številkami prijaznejša, kot bi bila sicer.

»Zadnji petek smo imeli sejo strokovnega sveta, 6. aprila pa se bomo znova usedli ter pripravili izhodišča za alpski odbor. Dotlej so vsi naši predlogi v pripravi za načrte, ki jih bomo sprejemali. Nobena skrivnost ni, da se moramo sistemsko reorganizirati ter mladim alpskim smučarjem omogočiti kakovostno vadbo in napredek ter priključitev k najboljšim,« odgovarja vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije Miha Verdnik, ki nam je na pokalu Vitranc v Kranjski Gori namignil, da si pri vodstvu panoge želijo združiti ekipe in ustvariti močan bazen. Pot do vrnitve bo težka, saj bo potrebnih veliko prilagoditev.

Le Ilka Štuhec po starem

Andreja Slokar, ki je zaradi operacije kolena izpustila vso sezono, je imela v zadnjih dneh manjši operacijski poseg na gležnju, po besedah njene tiskovne predstavnice Špele Pretnar pa naj bi šla na sneg maja. Ajdovka se je med poškodbo odločila, da ne bo več sodelovala s trenerjem Boštjanom Božičem, vse pa je pripravljeno na njeno vrnitev v reprezentanco, ki jo na ženski strani vodi Sergej Poljšak. A je v igri še nekaj neznank, saj se še ne ve natančno, kako bodo razporejeni trenerji in serviserji med Andrejo Slokar, Ano Bucik, Nejo Dvornik in morebiti Meto Hrovat. Znano je le to, da bo imela svojo ekipo v hitrih disciplinah še naprej Ilka Štuhec in da se bosta treningom v tehničnih disciplinah priključevali še Nika Tomšič in Neja Oplotnik.

Pri moških si najbolj belijo glavo, kako mlade čim bolj kakovostno vključiti v evropski pokal in pozneje svetovnega. Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik se vse bolj uveljavljata, na vrata trkata Miha Oserban in Anže Gartner. Obetajo se trenerske rošade, ki bodo v veliki meri tudi odvisne od razpoloženega proračuna panoge. Za najboljšega alpskega smučarja Žana Kranjca bo še naprej skrbel Klemen Bergant, ki naj bi dobil dodatna pooblastila.