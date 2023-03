Smučarski skakalci se zbirajo v Planici, kjer se bo jutri s poleti na letalnici začel finale 44. sezone svetovnega pokala. Uvod v planiški praznik bo današnji preizkus letalnice, ki so ga z običajnega dopoldanskega termina prestavili na 15. uro. Prireditelji so imeli obilo dela s pripravo letalnice, ki jo bo prvi preizkusil Mojstrančan Bor Pavlovčič, sicer član domačega kluba Rateče - Planica, ki bo v tej vlogi prvič. Veliki kristalni globus je že oddan Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu. Napeto bo v boju za mali kristalni globus, v katerem boj za prvo mesto bijeta Granerud (380 točk) in Avstrijec Stefan Kraft (320), medtem ko se za tretje mesto obeta slovenski troboj Timi Zajc (171), Domen Prevc (163) in Anže Lanišek (154).

​Hrgota za naslednjo sezono napovedal napad na Avstrijo

Slovenska reprezentanca je imela po uspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu v Planici obilo težav z zdravjem, saj so na skandinavski turneji zboleli vsi člani reprezentance in strokovnega štaba. Na obrazih slovenskih skakalcev je vidna utrujenost, na včerajšnjem druženju z mediji v Ljubljani je najbolj sveže deloval selektor Robert Hrgota. Izpustil je namreč pot v Lahti in si privoščil počitek pred napornim finalom v Planici, zato je ekipo vodil pomočnik Gašper Berlot.

Na vprašanje Dnevnika, ali je slovenska skakalna vojska pripravljena še za zadnjo zračno bitko sezone, je Robert Hrgota odvrnil: »Tako hudo pa ni. Planica je nagrada, ne pa prva bojna linija. Vsi se veselimo Planice, saj je sezono veliko lažje zaključiti doma kot na severu Evrope. Čeprav je bila zadnja tekma v Lahtiju vetrovna loterija, je forma fantov dobra. Zlasti Lanišek ni imel sreče z vetrom, a je izvlekel peto mesto, saj je bil njegov nastop zelo dober. Ker ni bilo premora po svetovnem prvenstvu, so fantje zelo čustveno in fizično izžeti. Glede na vse težave z zdravjem so dobro oddelali skandinavsko turnejo. Če je kdo utrujen, bo na to pozabil v Planici.« Cilj slovenske reprezentance v Planici je, da se čim bolj približa lanskim dosežkom, ko je dosegla četverno zmago v petek, zmagala na tekmi ekip, Žiga Jelar pa je osvojil mali globus za polete. V primerjavi z lansko zmagovito zasedbo manjkata dva člena, Peter in Cene Prevc. »Šli bomo iz skoka v skok. Ne glede to, ali bo Lanišek na koncu tretji ali četrti v skupnem seštevku, bo to zanj zelo uspešna sezona. V pokalu narodov je cilj ubranitev tretjega mesta, saj bi tako premagali Japonsko, Nemčijo in Poljsko, ki imajo veliko večje proračune in bolj izkušene strokovne štabe. Ugotoviti moramo, kaj nam manjka, do bi prehiteli Avstrijce. To bo izziv za naslednjo sezono,« je dodal Hrgota.

Zajc napoveduje, da bo zmagovalec slovenskega troboja

Timiju Zajcu je nastop na svetovnem prvenstvu v Planici, kjer je osvojil tri kolajne, pobral veliko moči. Na Norveškem je še zbolel, zato je bil negotov nastop zadnji dan v Vikersundu, resno pa je razmišljal, da bi izpustil Lahti. »Utrujenost je prišla za menoj. Na Norveškem je bila želja velika, a glava in telo enostavno nista dala, da bi skakal na visoki ravni. Za Planico ne bom napovedoval stopničk. Več bom lahko povedal po skokih v četrtek. Vedno se je lepo vrniti na tekmo doma v Planici,« je povedal Timi Zajc, ki je naredil zanimivo primerjavo med letalnicami: »Prava letalnica je Vikersund. Druge letalnice so zelo podobne normalnim skakalnicam, kjer pa je več hitrosti in je malo lažje skočiti. Postavitev novega svetovnega rekorda ni mogoča, saj trenutno na letalnicah v spodnjem delu ni dovolj prostora.« Na vprašanje, kdo bo zmagovalec slovenskega troboja v točkovanju poletov, je samozavestno odvrnil: »Jaz.« V bitki za mali globus stavi na Krafta.

Domen Prevc je specialist za polete, zato je Planica zanj eno najljubših prizorišč. »Za konec sezone bi rad osvojil še ene stopničke med posamezniki in se uvrstil v moštvo za ekipno tekmo. Če mi to uspe, bom s sezono zelo zadovoljen. Na letalnicah sem bolj miren in samozavesten, saj vem, da znam in bom tudi z manjšo napako prišel v drugo serijo. Prednost je dobro poznavanje Planice, saj tukaj tekmujem vsako leto,« je razlagal Domen Prevc.​Ker je bil nazadnje bolan v petem razredu osnovne šole, je težko prenašal bolezen na norveški turneji. Z veseljem je primerjal letalnice: »Vikersund so zelo zmanjšali in razpotegnili, zato ni več največja na svetu. Prva je zdaj Planica, bomo videli, kakšno bo letos vreme.«

*** Zame je favorit v Planici Stefan Kraf. Zase pravi, da na letalnici preklopi na avtopilota in leti. Domen Prevc, smučarski skakalec

Spored finala svetovnega pokala v Planici Sreda, 29. marec 15.00: preizkus letalnice Četrtek, 30. marec 8.00: uradni trening (dve seriji) 10.30: kvalifikacije za tekmo v petek Petek, 31. marec 14.00: poskusna serija 15.00: tekma posameznikov Sobota, 1. april 9.00: poskusna serija 10.00: ekipna tekma Nedelja, 2. april 9.00: poskusna serija 10.00: tekma posameznikov (30 najboljših v skupnem seštevku svetovnega pokala).

*** 12 Slovencev je prijavljenih za kvalifikacije v četrtek: Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Domen Prevc, Žak Mogel, Rok Masle, Tilen Bartol, Maksim Bartolj, Matija Vidic, Jernej Presenčnik in Rok Oblak.