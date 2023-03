RTV Slovenija: Nevladniki z intervencijo na ustavno sodišče

Organizacije, ki so del koalicije RTV je ZAkon, so v ponedeljek ob podpori Pravne mreže za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložile tako imenovano intervencijo tretje strani. Avtorji so v obsežnem dokumentu analizirali pomanjkljivosti aktualnega zakona o RTVS in podrobno razložili, kako jih lani sprejeti zakon odpravlja. Upajo, da bo analiza v pomoč sodnikom pri sprejemanju odločitve v prid novele zakona o RTVS, ki po njihovem odpravlja neustavno stanje, ki ga ustvarja aktualni zakon.