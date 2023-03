Težka so pota knjige

Do začetka Frankfurtskega knjižnega sejma, na katerem bo Slovenija letos častna gostja, je le še dobrega pol leta, zato je bil zdaj pravi čas za obisk nemške novinarske ekipe; ta je včeraj prišla v Ljubljano pogledat, kaj razen hribov in morja še imamo, kaj beremo. K sreči niso preštevali knjigarn, ki jih imamo le za vzorec, ampak so obiskali našo največjo založbo, Mladinsko knjigo, ki ima največjo knjigarno v deželi; svojo knjigarniško mrežo pa je že pred leti tragično zmanjšala.