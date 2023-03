Kmetje, zemlja in davki

Kmetje, ki so se s traktorji pripeljali v središče Ljubljane, so poudarjali, da država z novimi ukrepi krči možnost kmetovanja in obdelovanja zemlje. Škoda, da takrat, ko so se mnogi upirali gradnji Magne na najbolj rodovitni zemlji, protestnikov s traktorji ni bilo nikjer videti, čeprav smo Slovenci po številu traktorjev na prebivalca na prvem mestu na svetu, hkrati pa obdelujemo 0,08 hektarja njive na prebivalca, kar je manj kot polovica povprečja za države članice Evropske unije.