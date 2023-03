Grozljiv primer izživljanja nad 68-letno žensko tokrat prihaja iz Srbije. Dvaintrideset let star moški in 17-letnik naj bi v Zrenjaninu blizu Novega Sada v njeni hiši surovo napadla 68-letnico, ki naj bi jo celo poznala, saj nista živela daleč stran od nje. Po poročanju srbskega Kurirja sta jo najprej zverinsko mučila, nato pa jo posilila in oropala. »Vedela sta, da živi sama. V sredo zvečer sta vdrla v njeno hišo. Takrat se je zanjo začel pekel,« je povedal neimenovani vir iz preiskave. »Več ur sta jo pretepala in brcala, ji grozila, da jo bosta zaklala in ubila, da od nje ne bo nič ostalo. V določenem trenutku sta v roke vzela nož in se začela izživljati nad nemočno žrtvijo. V njeno kožo sta vrezala svoji inicialki,« je še dodal o brutalnem napadu. Nezavestno žensko naj bi pustila ležati sredi hiše, ki sta jo vso premetala, odnesla vrednejše reči in pobegnila. Kaj točno sta ukradla, še ni znano.

Nemočna ženska se več ur ni mogla premakniti, nato pa se je z zadnjimi močmi šele ob sončnem vzhodu nekako odvlekla do sosedov in jih prosila za pomoč. »Poklicali so policijo, ta je hitro zatem aretirala osumljenca, še dva pomagača, ki naj bi med napadom čakala v avtu, pa še iščejo,« je za portal nova.rs povedal drugi vir blizu preiskave. Žrtev so odpeljali v bolnišnico. Vaščani so nad napadom zgroženi, o starejšem od osumljenih so povedali, da je maltretiral vso vas. A čeprav so težave z njim imeli skoraj vsi, si nihče ni niti predstavljal, v kake skrajnosti lahko gre. Za mladoletnika predvidevajo, da je padel pod njegov vpliv. Pravijo, da gre za večjo skupino nepridipravov, da so se vaščanke, ki živijo same, zdaj v strahu pred njimi zaklenile v svoje domove. Žrtev se jim dodatno smili tudi zato, ker je v zadnjih nekaj letih izgubila oba sinova, moža pa že v vojni. Odtlej živi sama in žaluje v tišini, dodajajo. Gospa naj bi pred kratkim preživela hujšo operacijo, od katere si še ni čisto povsem opomogla. Zato še toliko bolj ne morejo razumeti, zakaj so si napadalci za tarčo izbrali ravno njo.