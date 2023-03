Tudi uradno s kolesom od Kamnika do Godiča

S slovesnostjo pri Velikem jezu v Stranjah so ob kamniškem občinskem prazniku odprli kolesarsko in sprehajalno pot od Kamnika do Godiča. S tem so dodali še en delček k zeleni osi regije, ki povezuje občine ob Kamniški Bistrici, Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani. Gre za skoraj milijon evrov vreden projekt, od tega je samo gradnja stala 650.000 evrov.