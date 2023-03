Mislim svoje mesto: Takoj bom

»Takoj bom« je najpogostejša razlaga za avto, parkiran na pločniku. »Takoj« se praviloma meri v minutah, ne tako redko v dvoštevilčnih količinah. In enemu »takoj« pogosto sledi drugi. Avtomobili, parkirani na pločnikih, so simbol brezobzirnega egoizma, toleranca do njih pa odraz družbe, ki je izgubila vrednotni kompas.