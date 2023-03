PH pod tržnico: Število parkirnih prostorov oklestili

Po zadnji različici bo v parkirni hiši pod osrednjo ljubljansko tržnico 297 parkirnih prostorov za osebna in dostavna vozila. Zmanjšanju obsega so botrovale predvsem kulturnovarstvene zahteve, da se zaščitijo arheološke ostaline in stavbe v okolici.