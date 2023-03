Zakon o ZZZS: Ministrstvo zagrozilo z odstopom Danijela Bešiča Loredana

Med strateškim svetom za zdravstvo in ministrstvom za zdravje je prišlo do tako hudega kratkega stika, da sta državna sekretarja ministrstva napovedala odstop ministra Danijela Bešiča Loredana, če ne bodo uspeli poenotiti stališč o izhodiščih reforme ZZZS. Temu so zdaj bliže, a so zaradi dvotirne priprave reforme po naših informacijah vse bolj nezadovoljni tudi člani strateškega sveta.