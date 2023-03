Slovenski predsednik vlade Robert Golob je na današnji novinarski konferenci povedal, da sta imela s hrvašim premierjem Andrejem Plenkovićem »lep, sproščen in pozitiven delovni sestanek predstavnikov dveh prijateljskih držav«. Po Golobovih besedah je Slovenija izpostavila sodelovanje na področju energetike, nadzora nad migracijami in sodelovanje na gospodarskem področju, namen sestanka pa je bila tudi priprava na njegov uradni obisk v Zagrebu.

Na sestanku sta premierja ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iza podpis solidarnostnega sporazuma med državama na področju energetike, predvsem na področju plinskih povezav. V tem okviru sta govorila o razširitvi plinskega terminala na Krku, ki naj bi postal vozlišče za centralno Evropo. Plenković je glede tega pojasnil, da so trase jasne. »Od Krka proti Sloveniji, od Slovenije proti Avstriji in Nemčiji, iz Hrvaške pa še do Madžarske proti Bosni in Hercegovini,« je dejal hrvaški premier in dodal, da bi sporazum lahko podpisali ob skorajšnjem uradnem obisku slovenskega premierja v Zagrebu.

Predsednika vlad sta govorila tudi o jedrski elektrarni Krško. »Sodelovanje je zgledno, na obeh straneh obstaja interes, da pride do realizacije novega bloka,« je povedal Golob, ob tem pa opozoril. da je vprašanje, ali bo EU uspela jedrsko tehnologijo uvrstiti med čiste tehnologije in zagotoviti sredstva za njen razvoj. Glede tega bodo po njegovih besedah iskali kar najširšo podporo.

Po vstopu Hrvaške v schengensko področje z vesejem ugotavljata, da se je olajšal prehod med država, žal pa se, kot je dejal Golob, soočamo z velikim porastom nezakonitih migracij, ki so izključno usmerjeno proti Italiji »Nad tem tokom bo treba vzpostaviti čim boljši nadzor,in skupaj z Italijo vzpostaviti trilateralno sodelovanje,« je dejal slovenski premier.

Na gospodarskem področju sta spregovorila predvsem o položaju energetskih družb na obeh trgih. »Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem smo šli v regulacijo cen, zato se zdaj pojavljajo različni zahtevki energetskih družb po kompenzaciji izgub iz tega naslova,« je npovedal Golob in dodal, da sta se premierja dogovorila za sodelovanje na tem področju in oblikovanju mehanizma, ki bo pravičen do vseh zahtevkov energetskih družb. »Verjamem, da bomo na ta način tudi v sodelovanju z evropskimi institucijami uspeli vsem gospodarskim družbam kompenzirati vse upravičene stroške, ki nastajajo in niso vključeni v prodajnih cenah.«

Državi ostajata glede arbitraže pri svojih stališčih

Andrej Plenković je poudaril, da Slovenija in Hrvaška nadaljujeta odličen dialog in da v sedmih letih, odkar je na položaju premierja, odnosi s Slovenijo nikoli niso predstavljali političnega problema. Sloveniji se je zahvalil za podporo pri vstopu v schengensko področje in območje evra. ter spregovoril o pomenu gospodarskega partnerstva med državama, tudi na področju turizma. »V letu 2022 je blagovna menjava med državama presegla sedem milijard evrov, kar kaže na velik pomen gospodarskega sodelovanja. Ob tem pa so Slovenci po turističnem obisku na Hrvaškem takoj za Nemci na drugem mestu,« je našteval Plenković, Kot je dejal, imata državi tudi glede procesa širitve EU, reformah na Zahodnem Balkanu in vojni v Ukrajini podobne poglede.

Hrvaški premier je na vprašanje o slovenskih ribičih, ki so se zaradi hrvaških kazni obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odgovoril, da ne vidi velikih možnosti za uspeh tožbe. »Zato predlagamo gentlemensko rešitev, ki bi na pragmatičen način razbremenila slovenske in hrvaške ribiče od teh kazni, ki jih sicer trenutno finančno ne bremenijo, ker obe vladi že nekaj let pokrivata stroške v zvezi s temi procesi.«

Slovenski premier je povedal, da je glede arbitraže stališča Slovenije jasno. »Za Slovenijo je arbitraža dejstvo, od katerega niti ne moremo niti ne želimo na noben način odstopiti. K temu nas zavezuje ne samo notranja zakonodaja, ampak tudi stališče mednarodnega sodišča,« je dejal. Plenković je dejal, da se tudi stališče Hrvaške do arbitraže ni spremenilo. »Hrvaška se je umaknila iz arbitraže, ker je bil arbitražni proceskompromitiran, smo pa pripravljeni rešiti vprašanje meje in razmejitve tudi na morju,« je dejal Plenković.

Drugo srečanje Goloba in Plenkovića

Slovenski premier je Plenkovića ob 12. uri pričakal in sprejel na Gradu Brdo, srečanje sta nadaljevala s pogovorom na štiri oči in neformalnim sprehodom, čemur je sledilo delovno kosilo obeh predsednikov vlad z delegacijama. Slednjega se je udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je na Twitterju izrazila veselje, da je lahko s hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve Gordanom Grlićem Radmanom delila nekaj pogledov o dvostranskih vprašanjih in aktualnih razmerah v svetu.

V prihodnjih mesecih se bosta oba premierja srečala še enkrat, tokrat na Hrvaškem. Na tem srečanju bo pričakovati tudi bolj konkretne dogovore med predstavnikoma obeh držav.

To je bilo sicer drugo srečanje predsednikov vlad Goloba in Plenkovića. Prvič sta se sešla avgusta lani ob robu Blejskega strateškega foruma.