Po napadu v islamskem centru v Lizboni dva mrtva

Po današnjem napadu z nožem v islamskem centru v portugalski prestolnici Lizbona sta umrli dve osebi, več ljudi pa je bilo ranjenih, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Odzval se je tudi premier Antonio Costa, ki je svojcem žrtev izrazil sožalje in dejal, da je »še prezgodaj za interpretacije«. »V napadu je bilo ranjenih več ljudi, za zdaj smo zabeležili dve smrtni žrtvi,« je v izjavi sporočila portugalska policija in dodala, da so napadalca ustrelili in aretirali. »Napadalec ni upošteval navodil policije in je z nožem grozil tudi policistom, ki so zaradi grožnje uporabili strelno orožje ter napadalca zadeli in nevtralizirali,« je še zapisano v policijski izjavi. Policisti so na kraj dogodka prispeli malo pred 11. uro dopoldne, potem ko so prejeli opozorilo o napadu z nožem v islamskem centru. Šlo je za prostore skupnosti šiitskih muslimanov Imami Ismaili, na splošno znane kot ismailci, ki so po navedbah AFP »kulturno raznolika skupnost« z več milijoni pripadnikov v več kot 25 državah po vsem svetu. Na Portugalskem živi približno 7000 ismailskih muslimanov. sta