V Belgiji zaradi suma načrtovanja terorističnih napadov prijeli več ljudi

V okviru preiskave domnevne zarote za izvedbo terorističnih napadov v Belgiji je policija v ponedeljek zvečer pridržala osem ljudi, so danes sporočili iz urada belgijskega zveznega tožilca. Policija je racije izvedla med hišnimi preiskavami v prestolnici Bruselj, pristaniškem mestu Antwerpen in obmejnem mestu Eupen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sodni vir je za AFP povedal, da so aretirali »zelo mlade radikalizirane ljudi«, ki jih sumijo članstva v džihadističnem gibanju. Tožilstvo je še sporočilo, da so aretacije izvedli v okviru dveh preiskav. Eno je vodila zvezna policija v Bruslju, drugo pa preiskovalni sodnik v Antwerpnu. Dodalo je, da med zadevama obstajajo povezave, da pa bodo potrebne dodatne preiskave, da bi ugotovili, v kolikšni meri se prepletata. Vsaj pet pridržanih je osumljenih načrtovanja »terorističnega napada v Belgiji«, je sporočilo tožilstvo. Viri so govorili o več možnih napadih, vendar je tožilstvo v izjavi navedlo, da morebitni cilj ali cilji še niso bili določeni. sta