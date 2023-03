Največji učinek digitalizacije zdravstva je kakovost obravnave bolnikov, je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Stanje na področju digitalizacije je sicer bistveno boljše, kot je bilo, vseeno pa ostajajo nekatere težave. Zdravniki od digitalizacije pričakujejo, da jim bo delo olajšala in prinesla več časa, ki ga bodo lahko namenili bolnikom, vendar temu ni tako. Tehnične rešitve jim delo pogosto še podaljšajo, saj morajo poleg zdravniških funkcij prevzeti še administrativne funkcije, je dodala Beović.

Pri digitalizaciji zdravstva so zato ključne podpora vodstva, zagotovitev veščin in pa pojasnitev koristi za zdravstvene delavce, ne samo za sistem, je poudaril profesor na ekonomski fakulteti Matej Černe. Dodal je, da je treba vse kadre motivirati, da bi lahko uporabili tehnologijo. Glavni pri digitalni preobrazbi so namreč prav ljudje, ne tehnologija.

Slovenija je v skupini bolj naprednih držav glede digitalizacije zdravstva, je prepričana tudi generalna direktorica Roche Slovenija Eva McLellan, ki je pri digitalizaciji poudarila pomen trajnostnega razvoja. S tem se je strinjal tudi podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije ter predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije Igor Zorko, ki je poudaril, da moramo v zdravstvu vlagati v stvari, ki jih bomo lahko uporabljali danes, jutri in čez deset let.

Digitalna preobrazba je na področju zdravstva nujna, vsak pa ima svoj pristop, zato se je treba uskladiti, je še poudaril Zorko. Kljub napredku digitalizacija še ni na optimalnem nivoju. Kot primer je izpostavil aplikacijo Zvem, ki bi morala po njegovem mnenju vsak mesec uvesti novo funkcijo, ki bi zdravnikom in pacientom pokazala, da je uporaba aplikacije koristna.

Cilj digitalizacije zdravstva je doseganje boljših rezultatov, v digitalizacijo pa bi morali preko združenj in organizacij vključevati tudi paciente, je še poudarila McLellan. Vlogo pacientov je izpostavila tudi Beovič, ki je poudarila, da mora biti pacient pri digitalizaciji opravnomočen, hkrati pa more zaupati, da se njegovi najbolj intimni podatki obravnavajo konkretno in niso ogroženi. Pri napredku so ključni ljudje, dobro upravljanje predvsem pa zaupanje zdravnikom in sistemom, je poudaril tudi Zorko.

Digitalizacija zdravstva pa lahko pomeni tudi zmanjšanje stroškov in hkrati bolj personalizirano zdravljenje bolnikov, je še poudaril vodja prodaje za hrvaški in slovenski trg IQVIA Igor Lerman. Pričakovani učinek digitalne transformacije zdravstva so po njegovem mnenju povečanje zadovoljstva in kakovosti dela za zdravnike in medicinske sestre ter vse okoli njih.