Izjemna gozdna zel, ki že na daleč omamno diši po mladem česnu, se v tem času bohoti v marsikaterem gozdu. Če ga v vašem gozdu v kakšni hladnejši legi še ni mogoče zaduhati, brez skrbi – plemeniti listi čudovite arome bodo kmalu plapolali po vseh nahajališčih. Velja pa opozoriti, da moramo biti pri nabiranju previdni. Če nismo gotovi, da gre za medvedji česen, ga ne nabirajmo. Zel je namreč za nevajeno oko od daleč podobna šmarnicam ali solzicam, ki jih je rad nabiral Prežihov oziroma Kuharjev Lovrenc, celo na podobnih krajih rastejo. Ampak pogled od blizu razkrije drugačne liste, zlasti pa cvetove. Še nevarnejša je zamenjava z jesenskim podleskom, ki mu je marsikdo že celo podlegel. Ampak naj vas to ne odvrne: čemaž ali medvedji česen, kakor mu pravijo tudi v Italiji (l'aglio orsino), Nemčiji (bärlauch) in še kje, namreč nezgrešljivo diši po česnu, njegovi listi pa so na pecljih. Če niste prepričani, jih pomanite med prsti in poduhajte.

Čemaž je kot nalašč za začetek pomladi, ko spremenimo svoj jedilnik in izdatnejše zimske jedi počasi nadomestimo z lažjimi spomladanskimi. Idealen je za očiščevalne pomladne diete, saj je poln zdravilnih učinkovin. Smiselno ga je vključiti v težak praznični jedilnik, denimo skupaj z regratom in šparglji. Zelo dobro se namreč ujame z jajci. S svežimi čemaževimi listi lahko začinimo še marsikatero drugo jed, narežemo ga na testenine ali rižoto, poda se v jajčno omleto … Pripravimo ga lahko tudi kot namaz – liste sesekljamo in dodamo oljčno olje ter morsko sol. Tak namaz lahko vložimo v kozarec in ga na hitro steriliziramo ter hranimo v hladilniku. Lahko ga nadgradimo z zdrobljenimi orehi ali pinjolami, naribanim parmezanom in poprom, s čimer dobimo pesto, ki se imenitno odreže tudi na testeninah.

Drobno narezane liste čemaža dodamo krompirjevi juhi in dobimo čemaževo, izjemne so različne čemaževe rižote, ki jih lahko kombiniramo z gobami, grahom​ … Sesekljan čemaž lahko zamesimo v testo in spečemo okusen kruh, ki je najboljši čisto svež, skupaj s špinačo ali šparglji in sirom ga spečemo v piti, zavitku ali omleti. Ljubitelji pasirane špinače lahko špinačnim listom v poljubnem razmerju dodajo liste čemaža, iz vsega skupaj pa po svojem priljubljenem receptu pripravijo to krasno zeleno jed, ki se po stari navadi najbolje ujame s krompirjevim pirejem in jajcem na oko. Navsezadnje lahko s svežimi listi čemaža na kosu kruha podložimo rezino velikonočne šunke, kar bodo še posebno cenili tisti, ki ne prenesejo hrena.

Telečja saltimbocca s čemažem Sestavine za 4 porcije 8 majhnih telečjih zrezkov, 16 listov čemaža, 8 tenkih rezin pršuta, 1 dl suhega belega vina, 2 dl čiste goveje juhe, 1 žlico masla, 3 žlice oljčnega olja morska sol, sveže zmlet poper Priprava 1. Zrezke dobro operemo in osušimo s papirnatimi brisačami. Položimo jih med dve plasti plastične folije ali papirja za peko in jih dobro potolčemo – do debeline največ pol centimetra. Nato na vsak zrezek položimo po dva lista čemaža in rezino pršuta (velikost naj se približno prilega) ter oboje pritrdimo z zobotrebcem, kot bi šivali. 2. V večji ponvi dobro segrejemo olje in polovico masla ter v vročo maščobo položimo po dva ali tri zrezke najprej z nadevano stranjo navzdol in pečemo le 2 minuti. Obrnemo jih in pečemo še 1 minuto! Pečene prelagamo v segreto skledo in postavimo na toplo (v pečico na 60 °C). V isto ponev, ki je seveda ne obrišemo, vlijemo vino, juho in sok od pečenja iz sklede z zrezki. Z leseno lopatko z dna postrgamo ostanke zapečene skorjice in vse skupaj počasi kuhamo, da se omaka nekoliko zgosti. Solimo in popramo, dodamo preostalo maslo in ponev odstavimo. 3. Pečene zrezke vrnemo v ponev z nastalo omako, jih dobro prelijemo in ponev takoj postavimo na mizo, kjer že čakajo segreti krožniki. Zraven postrežemo popražene šparglje, pečen krompir ali podobno hrustljavo prilogo. Izberemo lahko tudi rižoto z grahom, polento ali rezance z maslom. Zraven ponudimo dobro ohlajeno vino, najbolje enako, kot smo ga uporabili za omako. Čas priprave in kuhanja: 20 minut

Čemaževa juha s krompirjem Potrebujemo 300 g svežih listov čemaža, 3 srednje velike krompirje, 1 veliko čebulo, 1 vejico peteršilja, 1 ščepec muškatnega oreščka, 2 žlici smetane, 75 g trdega sira (zbrinc, parmezan …), morsko sol, sveže zmleti poper, oljčno olje. Priprava Čebulo olupimo in jo drobno sesekljamo. Krompir olupimo in narežemo na koščke. V večjem loncu na olju posteklenimo čebulo. Dodamo krompir in ga malo popražimo, nato prilijemo vodo. Ko zavre, temperaturo znižamo in dodamo začimbe (sol, poper, muškatni orešček). Kuhamo toliko časa, da se krompir zmehča, medtem pa čemaž ter peteršilj operemo in narežemo. Dodamo ju v lonec in pustimo, da se vse skupaj kuha le kakšno minuto. Dodamo smetano in juho gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Nadevamo v skodelice ali krožnike, posujemo z nastrganim sirom in postrežemo.