Alfi je v osnovni šoli brenkal na kitaro in v glasbeni šoli prepeval ob resni glasbi. Pri osemnajstih ga je prijatelj prepričal, da je šel z njihovo skupino v Koper, kjer je začel nastopati v hotelu Triglav: »Od osmih zvečer do polnoči smo igrali v restavraciji, nato smo nadaljevali v nočnem baru. Prvih 12 let sem igral le po lokalih.«

Pri sedemindvajsetih je posnel Silvestrski poljub: »Po telefonu me je poklical Jože Privšek, povedal, da ima zame pesem, in mi po pošti poslal note in besedilo. Po enem tednu mi je v Studiu 14 že dajal zadnja navodila pred snemanjem. Ko sem z radijskim plesnim orkestrom drugič odpel pesem, me je povabil v Turista na kavo. Mislil sem, da ni zadovoljen in bo našel drugega pevca. Vprašal sem ga, ali bi moral kako drugače odpeti, on pa je odvrnil, da je dobil ravno to, kar je hotel. Nikoli si nisem mislil, da bo ta pesem postala evergrin meseca decembra moje Slovenije. Če ima božič Sveto noč, ima novo leto Silvestrski poljub.«

Ena zanimivejših izvedb Silvestrskega poljuba je bila leta 2008 na festivalu Rock Otočec: »Tam sem se s to pesmijo, sredi poletja v soboto ob polnoči, na odru pojavil kot presenečenje. A nastop je bil presenečenje tudi zame. Ko sem začel peti, je začel padati umetni sneg. Kaj si ti nor! Sredi poletja sneg na Otočcu!«

Na Radiu Slovenija hranijo 1115 skladb z Alfijevim vokalom. Ni pa le pevec, je tudi avtor 400 lastnih skladb in besedil. Jeseni bo v Jarenini, kjer živi že 40 let, odprtje njegovega muzeja. Sprehod skozi njegovo 60-letno ustvarjanje pa bo na ogled v besedi in sliki tudi na kraju dveh njegovih bližnjih koncertov, 16. aprila v Lovrencu in 23. aprila v Poljčanah.