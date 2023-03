Intervencijo o vidikih presoje ustavnosti novele zakona o RTVS, ki je bila vložena na ustavno sodišče, so pripravili v sodelovanju s pravnimi in medijskimi strokovnjaki. Dr. Barbara Rajgelj je pojasnila, da so v obširni analizi obravnavali tako pomen javne RTVS za ustavno pravico do izražanja ter tudi sodbe evropskega sodišča za človekove pravice. Med drugim so se osredotočili tudi na dejanske vidike, kot so zgodovina delovanja in načini prevzemanja metod upravljanja z RTV ter vpliv teh na institucionalno ureditev in krnitev uredniške in novinarske neodvisnosti. Omenjeno je vplivalo na medijsko svobodo, na kar že dlje časa opozarjajo tako nevladne in vladne organizacije kot tudi širša javnost. Nov model – kateremu je javnost izkazala veliko podporo na referendumu – bi tako bolje ščitil svobodo izražanja, saj bi RTVS premaknil iz rok politike v roke javnosti, trdi Rajgljeva.

Katarina Bervar Sternad iz centra PIC je poudarila, da je sprememba modela upravljanja iz leta 2005 nujna. Na nevarnosti tega modela je namreč že pri samem sprejetju opozarjala tudi mednarodna strokovna javnost, zdaj pa so posegi nosilcev politične moči postali tako hudi, da je za zaščito javnega interesa pomembna takojšnja sprememba modela upravljanja. Prepričana je, da bo brez omenjenega ohranitev in okrepitev delovanja RTVS nemogoča. »Novela zakona uvaja vse potrebne varovalke, ki ščitijo neodvisnost javnega medija in preprečujejo katerikoli politiki vstop v upravljanje javnega medija,« pojasnjuje Anuška Podvršič iz Pravne mreže za varstvo demokracije in dodaja, da bi novela popravila trenutno stanje, v katerem se dnevno dogajajo napadi na avtonomijo in neodvisnost. »Ne zastavlja se le vprašanje nove ureditve, ki je pred ustavnim sodiščem, temveč zlasti neustavnost stare ureditve, ki jo imamo, saj ta omogoča politično podreditev,« opozarja Rajgljeva.