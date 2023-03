V zadnjih dveh letih je večina tujih turistov v hotelih in kampih obiskala Slovenijo iz zasebnih razlogov. Med temi jih je največ kot razlog za prihod v našo državo navedlo počitnice ozroma sprostitev. Delež tujih turistov, ki so prišli iz poslovnih razlogov, je bil največji septembra in oktobra 2021, in sicer 13.odstoten.

Največ tujih turistov je k nam pripotovalo z zakoncem oziroma partnerjem. V poletnih in zimskih mesecih so sledili tuji turisti, ki so pripotovali z družino, v spomladanskih in jesenskih mesecih pa tisti, ki so pripotovali sami.

Največ tujih turistov je najdaljši del poti do Slovenije opravilo z avtomobilom – julija in avgusta 2021 je bilo takšnih 64 odstotkov, v decembru 2021 in januarju 2022 pa kar 76 odstotkov. Delež turistov, ki so najdaljši del poti opravili z letalom, je bil v primerjavi z letom 2019 precej manjši. Z letalom je v poletni sezoni 2021 pripotovalo le devet odstotkov tujih turistov, v predkoronskem letu 2019 pa 24 odstotkov. Največji delež tujih turistov je najdaljši del poti opravil z letalom vaprila in maja 2022 (25 odstotkov).

Glavni vir informacij za obisk v Sloveniji dober glas o državi in osebne izkušnje

Med tujimi turisti, ki so bili v letih 2021 in 2022 v Sloveniji iz zasebnih razlogov, se jih je za obisk največ odločilo na podlagi osebnih izkušenj ter priporočil sorodnikov in prijateljev. Tretji najpomembnejši vir informacij so bile predstavitve in promocija Slovenije v medijih, aprila in maja lani pa so bile te celo na drugem mestu. Od tujih turistov, ki so se v Sloveniji zadrževali zasebno julija oziroma avgusta 2021, se jih je 37 odstotkov odločilo za obisk na priporočilo sorodnikov in prijateljev, 35 odstotkov na podlagi osebnih izkušenj ter 20 odstotkov na podlagi predstavitev in promocije Slovenije v medijih.

Na podlagi osebnih izkušenj so se za prihod v našo državo v juliju in avgustu 2021 v največji meri odločali turisti iz Italije (59 odstotkov) in Avstrije (44 odstotkov), iz Nemčije in držav Beneluksa pa predvsem na podlagi priporočil sorodnikov in prijateljev (44 odstotkov).

Decembra 2021 in januarja 2022 ter aprila in maja lani je največ tujih turistov svojo nastanitev v hotelu v Sloveniji uredilo samih prek spletnega rezervacijskega sistema (52 oziroma 50 odstotkov), julija in avgusta lani pa samih z neposredno rezervacijo v nastanitvenem objektu (37 odstotkov).

Tujih turistov, ki so bili prvič v Sloveniji, nekoliko več kot povratnikov

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, je bil delež takih, ki so bili prvič v državi, največji v septembru in oktobru 2021, in sicer 61 odstotkov. Le v zimski sezoni, ko je bila tudi epidemija covida-19 na vrhuncu, so prevladovali tuji turisti, ki so že kdaj obiskali Slovenijo (65 odstotkov). Še večji je bil delež tujih turistov, ki so bili prvič na obisku v kraju anketiranja - v poletni sezoni je bilo takih kar 85 odstotkov. Delež teh turistov je bil najvišji v Ljubljani, medtem ko so imeli največ povratnikov v obmorskih občinah.

Med obiskom Slovenije je julija in avgusta 2021 skoraj polovica tujih turistov (49 odstotkov) prenočila v več krajih po državi. Najredkeje so tuji turisti na tak način počitnikovali v zimski sezoni – takrat jih je 68 odstotkov obiskalo le kraj, v katerem so bili anketirani.

Med julijem in avgustom 2021 za več kot polovico tujih turistov (51 odstotkov) Slovenija ni bila edini cilj na njihovem potovanju, temveč so obiskali več držav. V poletni sezoni 2021 so največkrat potovali še na Hrvaško, v preostalih sezonah pa v Italijo. Med decembrom 2021 in januarjem 2022 je bila Slovenija edini cilj potovanja za 87 odstotkov tujih turistov, v spomladanski sezoni pa za 72 odstotkov.

Tuji turisti najbolje ocenili naravno okolje in osebno varnost

Tuji turisti, ki so Slovenijo obiskali zasebno, so v vseh opazovanih obdobjih kot pomemben ali zelo pomemben motiv za obisk največkrat navedli naravne lepote. Na drugem mestu je bila osebna varnost med bivanjem. V poletnih mesecih so bile med pomembnimi motivi še možnosti za rekreacijo ter možnosti za počitek in sprostitev; jeseni in pozimi, med epidemijo covida-19, pa tudi zdravstvena varnost med bivanjem.

Pri oceni stopnje zadovoljstva z bivanjem v Sloveniji so tuji turisti najbolje ocenili (ocena zelo dobro) naravno okolje (73 odstotkov v poletni sezoni), osebno varnost (58 odstotkov v poletni sezoni) in gostoljubnost domačega prebivalstva (57 odstotkov v poletni sezoni). Največ negativnih ocen (zelo slabo in slabo) pa so prisodili kakovosti cest in storitev ob cestah (v poletni sezoni 10 odstotkov) ter razmerju med ceno in kakovostjo (v poletni sezoni 5 odstotkov).

Povprečni dnevni izdatki tujih turistov najvišji v jesenskem obdobju

Julija in avgusta 2021 je tuji turist, nastanjen v hotelu v Sloveniji, porabil povprečno 180 evrov na dan, septembra in oktobra istega leta 214 evrov, decembra 2021 oziroma januarja lani 172 evrov, aprila in maja pa 176 evrov. Letna ocena povprečnih dnevnih izdatkov za tuje turiste, nastanjene v hotelih v Sloveniji, je v obdobju od junija 2021 do maja 2022 znašala 187 evrov na osebo na dan. Povprečna dnevna poraba tujega turista, nastanjenega v kampu, je julija in avgusta lani znašala 66 evrov.

V strukturi izdatkov je največji delež predstavljala nastanitev. Tuji turisti so za nastanitev v hotelu namenili povprečno med 45 odstotkov (september in oktober 2021) in 50 odstotkov (april in maj 2022) vseh izdatkov. Za druge izdatke v Sloveniji (za hrano in pijačo, nakupe, prevoz po državi, igre na srečo ter prostočasne in druge dejavnosti) pa so porabili v povprečju največ septembra in oktobra 2021 (118 evrov), najmanj pa aprila in maja lani (89 evrov). Povprečno so najmanj porabili tuji turisti, nastanjeni v hotelih v gorskih in obmorskih občinah.

Po mnenju večine tujih turistov je bila višina izdatkov za obisk Slovenije in bivanje v njej pričakovana.

Februarja med tujimi turisti prevladovali gostje s Hrvaške

Letos februarja so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 282.000 prihodov turistov in 792.000 njihovih prenočitev, kar je po izračunih statističnega urada 14 odstotkov več kot februarja lani. Največ prenočitev je bilo v občini Kranjska Gora, edini z več kot 100.000 prenočitvami. Sledile so Ljubljana, Bohinj in Piran.

Domači turisti so prispevali 46 odstotkov vseh prenočitev, največ jih je bilo v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 119.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 366.000 prenočitvah; kar je bilo 11 odstotkov manj kot v istem mesecu prejšnjega leta in za pet odstotkov manj kot februarja 2020.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 163.000, ustvarili pa so približno 426.000 prenočitev. Tuji turisti so februarja ustvarili 5,5 odstotka manj prenočitev kot pred tremi leti, a kar 48 odstotkov več kot februarja lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora in Maribor.

V prvih dveh mesecih skupaj je bilo v Sloveniji skupno 559.000 prihodov turistov in skoraj 1,6 milijona njihovih prenočitev oziroma četrtino več kot leto prej. Domačih turistov je bilo tri odstotke manj, tujih pa 58 odstotkov več kot v istem obdobju lani.

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti s Hrvaške, skoraj 94.700 oziroma 22 odstotkov prenočitev vseh tujih turistov. Največkrat so prenočili v občini Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Italije (11 odstotkov), Avstrije in Srbije (iz vsake po 10 odstotkov) ter Madžarske (šest odstotkov).

Domači turisti največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah so gostje ustvarili 34 odstotkov vseh prenočitev, največji delež med njimi je imela Kranjska Gora. Sledile so zdraviliške občine (30 odstotkov vseh prenočitev), Ljubljana (12 odstotkov) in obmorske občine (devet odstotkov). Zreče so bile po deležu prenočitev med vsemi občinami na petem mestu, po prenočitvah domačih turistov pa na tretjem.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (425.600 prenočitev oziroma 54 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (22 odstotkov).