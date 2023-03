Na vrhu zahodne konference in pacifiške divizije so še naprej Vegas Golden Knights z 98 točkami. Dve točki zaostajajo Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, tretji pa je v diviziji Edmonton s 93 točkami.

Ta se je ob koncu dvoboja proti odpisanim Arizona Coyotes rešil z zadetkom Ryana Nugent-Hopkinsa v 53. minuti za končnih 5:4. Edmonton je pred zadnjo četrtino vodil s 4:2, pri prvem golu pa je s podajo sodeloval najboljši strelec lige McDavid.

Ta je ob 60 golih ponoči dosegel še 80. podajo v sezoni. To mu je uspelo prvič v karieri. Na 561 tekmah je doslej dosegel 299 golov in 538 podaj. Postal pa je šele deseti igralec v zgodovini lige NHL, ki je v rednem delu dosegel 140 točk in prvi po Mariu Lemieuxu in Jaromiru Jagru v sezoni 1995/96.

Na lestvici strelcev McDavidu sledi moštveni kolega Leon Draisaitl, ki je tokrat zbral gol in podajo za skupno 114 točk v sezoni.

V centralni diviziji je v vodstvu ostala Minnesota, ki ima 95 točk. Colorado ima eno manj, obe ekipi pa sta ponoči slavili s 5:1.

Pri Minnesoti je »hat-trick« proti Seattle Kraken dosegel Matthew Boldy, s po dvema podajama pa so se izkazali Jared Spurgeon, Marcus Johansson in Joel Eriksson Ek.

New Jersy izgubil že šesto od zadnjih osmih tekem

Pri prvakih Avalanche se je med strelce vpisalo pet različnih hokejistov, ki so se proti Anaheim Ducks hitro zbrali po zaostanku z 0:1. Gol in podajo sta dosegla Bowen Byram in Nathan MacKinnon, dve podaji pa je prispeval Cale Makar.

Še šestič na zadnjih osmih tekmah je izgubil New Jersey. Devils, ki so si že zagotovili nastop v končnici, so morali priznati premoč newyorškim tekmecem Islanders. Ti se na drugi strani krčevito borijo za nastop med najboljšimi osmimi na vzhodu.

Otočani imajo po zmagi s 5:1 v lovu za zadnji dve vstopnici za končnico zdaj dve točki naskoka pred Pittsburgh Penguins, šest pred Florida Panthers, osem pa pred Buffalo Sabres in Ottawo Senators. Buffalo je ponoči po kazenskih strelih izgubil proti Montreal Canadiens s 3:4, Ottawa pa je bila s 5:2 boljša prav od Floride.

Na vrhu vzhoda je še naprej neulovljiv Boston s 119 točkami, sledita pa Carolina s 103 in New Jersey s 100 točkami.