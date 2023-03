Ula Kranjc Kušlan, Lana Križaj, projekt Rejv utopija: Zagotavljanje varnih klubskih prostorov

Lana Križaj in Ula Kranjc Kušlan sta študentki, ki v sklopu projekta Rejv utopija izvajata izobraževalne delavnice in terensko delo na področju preprečevanja spolnega nasilja, nadlegovanja in diskriminacije v nočnem življenju. Na letošnjem konferenčnem programu festivala Ment, ki je posvečen različnim vidikom razvoja glasbene industrije, vodita seminar o vzpostavljanju bolj vključujočih in varnih nočnih prostorov.