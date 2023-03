Potem ko je zanimanje nogometnih navdušencev za ligo v Savdski Arabiji po prihodu Cristiana Ronalda v Al Nassr skokovito naraslo, je 38-letni Portugalec dokazal, da z igranjem v manj kakovostnem tekmovanju ne misli opustiti reprezentančnih ambicij. Še več, novi selektor Roberto Martinez je Ronalda na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah uvrstil v začetni enajsterici, ta pa se mu je oddolžil s štirimi goli. Resda sta bila nasprotnika Liechtenstein in Luksemburg, ki sodita med najslabše evropske reprezentance, a zaradi tega veselje pri Ronaldu ni bilo nič manjše. Letvico v kategoriji največ doseženih reprezentančnih golov vseh časov je namreč dvignil na 122, v kategoriji največ reprezentančnih nastopov pa že na 198.

Po obračunu se je smejalo tudi Robertu Martinezu, saj ne bi mogel na lepši način debitirati na klopi Portugalske. Zmagi s 4:0 proti Liechtensteinu in 6:0 proti Luksemburgu sta lepi popotnici za nadaljevanje kvalifikacij, v katerih bo še naprej močno računal na Cristiana Ronalda. »Gre za edinstvenega nogometaša, ki je odigral največ reprezentančnih tekem vseh časov,« pravi Roberto Martinez, ki je Ronalda vrnil v prvo enajsterico Portugalske, potem ko je v njej pri nekdanjem selektorju Fernandu Santosu izgubil mesto med svetovnim prvenstvom. »Z izkušnjami, ki jih ima, je izredno pomemben za slačilnico. Vsi igralci v izbrani vrsti imajo svoje naloge. Mladeniči prinašajo veselje do igre, medtem ko Ronaldo, Rui Patricio in Bernardo Silva prepotrebne izkušnje in mirnost. Izredno pomembno je, da imamo takšno mešanico.«

Retegui junak Italije

Novega junaka ima v svojih vrstah reprezentanca Italije. Izbranci selektorja Roberta Mancinija, ki so aktualni evropski prvaki, na zadnje svetovno prvenstvo pa se niso uvrstili, so na uvodu kvalifikacij sicer z 1:2 klonili proti Angliji, nato pa z 2:0 odpravili Malto. Obakrat je gol zabil novinec v izbrani vrsti Mateo Retegui. Gre za v Argentini rojenega 23-letnega napadalca, ki kot posojen igralec Boce Juniors igra za Tigres. Ker njegov dedek prihaja iz Italije, je imel dvojni potni list, Roberto Mancini pa ga je vpoklical zaradi silnih težav in poškodb med napadalci.

»Z zadetkom z glavo v 15. minuti je odklenil tekmo z Malto in bil ključen za uspeh. Toda ponavljam – potrebuje čas, da se navadi na evropski nogomet,« je povedal Roberto Mancini, ki se je po porazu proti Angliji znašel pod novim udarom kritik. Številni so po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pozivali k njegovemu odstopu, zdaj pa se je vse skupaj ponovilo. A Mancini je ohranil mirno kri, dobil podporo italijanske zveze, zmaga proti Malti pa je po njegovem lahko začetek novega vzpona Italije. »To so tekme, v katerih imaš vse za izgubiti. Naredili smo nekaj dobrih in nekaj slabih stvari, a ključno je bilo, da smo prišli do zmage. Lahko bi dosegli več golov, ampak tako se je razpletlo. To so specifične tekme, v katerih se nasprotnik postavi pred svoj gol in pusti malo prostora. Ponavljam, ključne so tri točke, iz katerih bomo črpali optimizem na prihodnost.«

Besedni spopad med Hadžibegićem in navijači BiH

Po zmagi proti Islandiji s 3:0 je v reprezentanci BiH vladalo prešerno vzdušje, ki pa ga je hitro skazilo gostovanje na Slovaškem, ki je prineslo poraz z 0:2. BiH je na dveh tekmah pokazala dva različna obraza, po neuspehu v Bratislavi pa je prišlo še do neljubih scen. Gostujoči navijači so namreč po koncu tekme od selektorja Faruka Hadžibegića zahtevali, da jih pridejo pozdraviti Edin Džeko, Amer Gojak in Rade Krunić. Ker Hadžibegić omenjene trojice ni želel poklicati iz slačilnice, je prišlo do ostrega besednega spopada med njim in delom navijačev.

