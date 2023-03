Nemčija: Velika stavka ne samo zaradi inflacije

Nemci, ki uporabljajo javni prevoz, so imeli danes težave. Glavna sindikata javnega sektorja sta organizirala stavko z zahtevo, da se zaposlenim plače povečajo ne le zaradi inflacije, ampak tudi zato, ker so zaradi pomanjkanja delovne sile čedalje bolj obremenjeni. Poštarji so že pred nekaj tedni dosegli zvišanje plač za 11,5 odstotka.